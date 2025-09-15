La valle dei sorrisi, la recensione: l'orrore e il dolore (o il contrario)

Presentato a Venezia in prima mondiale, arriva nei cinema il terzo film da regista del Paolo Strippoli di A Classic Horror Story e Piove. La recensione di La valle dei sorrisi di Federico Gironi.

C’è davvero tanta roba dentro La valle dei sorrisi. Che, lo dico subito a scanso di equivoci, è un buon film, e non solo perché è un film di genere, un horror (folk, psicologico, chiamatelo come vi pare), e c’è questa cosa tra i critici, certi critici almeno, per cui se non è proprio mondezza il cinema horror italiano va trattato con un occhio di riguardo. Anzi, sarebbe ora di smetterla di avere occhi di riguardo, perché in questo modo non si fa bene a nessuno: né all’horror, né al cinema in generale, figuriamoci agli spettatori che leggono ancora i critici (e quindi nemmeno ai critici, vien da dire).

No, La valle dei sorrisi è un buon film perché lo è; perché Paolo Strippoli è uno che tecnicamente ci sa fare, e il suo è un film dove suono e immagine lavorano assieme molto bene; è un buon film, al netto di qualche balbettio su un finale potente, ma che avrebbe potuto essere più secco, e avere meno sotto-finali, è ben strutturato narrativamente.

Prima di tutto, però, La valle dei sorrisi è un buon film perché ha la capacità di mettere sullo schermo delle immagini forti, magari a volte un po’ derivative, ma mai banali e di grande effetto, e perché dentro ha tanta roba: detto meglio, parla di tante cose con precisione e intelligenza.

A ben pensarci, La valle dei sorrisi non è tanto la storia di Matteo, un ragazzo che potrebbe essere un angelo come un diavolo, un adolescente trattato come un santo, come una reliquia umana, un essere da abbracciare perché, abbracciandolo, i tuoi dolori e le tue sofferenze spariscono, e tu puoi vivere felice, col sorriso stampato in faccia. La valle dei sorrisi è la storia di due padri: quello ferito, spezzato di Michele Riondino, che arriva a Remis, in chissà quale valle delle Alpi, per fare il supplente di educazione fisica, che un figlio lo ha perso e che per la perdita prova un terribile senso di colpa; e quello rigido e inflessibile di Paolo Pierobon, che a Remis ha sempre vissuto, che a Remis gestisce come un impresario le esposizioni quotidiane di quel figlio reliquia taumaurgica.

Il primo, Sergio, un figlio non l’ha più; il secondo ce l’ha, ma è come non lo avesse. Il primo a suo figlio aveva dato del mostro; il secondo ha come figlio un angelo, ma cova il sospetto possa essere altro. Ecco allora che, oltre a confermare come dai cuorcontenti - come sembrano essere praticamente tutti, a Remis - bisogna diffidare, La valle dei sorrisi ci racconta la storia di cosa voglia dire essere essere padri, delle responsabilità che si hanno, delle scelte che si compiono, degli errori che si fanno.





C’è poi, nel film di Strippoli, un racconto di formazione, che è quello di Matteo, adolescente privato della sua adolescenza che impara un po’ tardivamente a confrontarsi con la ribellione, e coi primi amori, imparando a spese sue - e non solo - cosa voglia dire riaffermare la propria identità, rivendicare la propria autonomia, soffrire per questioni di cuore che sono tanto più complicate quanto qui va considerato che questo giovane santo, nella piccola e provinciale e bigotta Remis, è innamorato di un ragazzo, suo compagno di classe. Rendendosi conto di quanto deflagranti possano essere le conseguenze di tutto questo. E c’è anche, in La valle dei sorrisi, un discorso mica da ridere (perdonate l’involontario gioco di parole) sull’incapacità tutta contemporanea di affrontare e reggere il dolore, convivere con la sofferenza, che invece si vorrebbe negare, evitare, cancellare.

Strippoli fa della “cura” di cui è capace Matteo una vera e propria droga che genera una terribile dipendenza: chi non abbraccia il ragazzo per troppo tempo, e ricomincia a avere pensieri cupi, si gratta furiosamente come un tossico in astinenza.

Non c’è da sorprendersi troppo, allora, se quando La valle dei sorrisi arriva a tirare le fila del suo racconto, in quella parte finale così forte e d’impatto dal punto di vista visivo, ci si accorge che se le cose vanno a finire in un certo modo è anche perché, per una volta, sarà Matteo a non saper più gestire la sofferenza, il rifiuto, la verità: “Dove va tutto il dolore”, chiede Sergio a un certo punto, per poi arrivare a scoprirlo nel modo più terribile e drammatico.

Certo, se sminuzzato, ridotto alle sue parti essenziali, La valle dei sorrisi può anche rivelare come sia un assemblaggio di toni, temi e situazioni dell’horror già viste e sentite (e spesso citate chiaramente, da Carrie agli zombie di Romero), ma è anche innegabile che Strippoli quelle influenze le abbia assemblate come si deve e senza dimenticare di metterci del suo, con la capacità di donare al suo film un’atmosfera torbida e affascinante. E certo, qualche interpretazione è intermittente, come certi accenti dialettali, anche se altre (Pierobon, Romano, Citran) sono fari che non si spengono mai. Ma La valle dei sorrisi è un film che ha saputo affrontare e gestire senza timori i suoi temi, fondendoli senza sbavature con la trama e la struttura di quello che è e rimane un horror come si deve; e senza la voglia di nobilitare il genere coi contenuti come troppo spesso capita di recente.