Romeo e Giulietta, il figlio di Zeffirelli risponde alle accuse di Olivia Hussey e Leonard Whiting

Olivia Hussey e Leonard Whiting hanno fatto causa alla Paramount per molestie sessuali subite sul set di Romeo e Giulietta, 55 anni fa, accusando lo scomparso Franco Zeffirelli di averli ripresi nudi contro la loro volontà. Suo figlio Giuseppe interviene ora sulla questione.

Come vi avevamo raccontato, Olivia Hussey e Leonard Whiting, interpreti nel 1968 del Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli, avevano fatto causa qualche giorno fa alla Paramount per molestie sessuali subite sul set di quel film: i due sostengono di essere stati ingannati dal regista, che li avrebbe psicologicamente costretti a mostrare le proprie nudità, nonostante fossero all'epoca minorenni. Interviene ora sulla questione Pippo Zeffirelli, figlio dello scomparso regista. Leggi anche Romeo e Giulietta, molestie sessuali su minori, Olivia Hussey e Leonard Whiting in causa con la Paramount

Pippo Zeffirelli: "È imbarazzante questo risveglio dopo cinquantacinque anni"

Pippo Zeffirelli, figlio adottivo di Franco Zeffirelli (scomparso nel 2019), ha affidato al The Guardian una risposta ufficiale alla causa intentata da Olivia Hussey e Leonard Whiting contro la Paramount, per le presunte molestie sessuali subite sul set di Romeo e Giulietta (1968). La causa prevede un risarcimento per centinaia di milioni di dollari e, nell'attesa che un tribunale si pronunci sulla questione, il figlio del celebre regista ha voluto dire la sua sull'argomento, anche per difendere il nome del genitore.

Zeffirelli stesso era accusato di essere un reazionario precisamente perché, più di una volta, si era espresso contro la pornografia. Le immagini di nudità nel film esprimono la bellezza, il transfer, direi persino il candore del darsi reciprocamente, e non contengono morbosità. È imbarazzante ascoltare che oggi, cinquantacinque anni dopo le riprese, due anziani attori che devono la loro notorierà essenzialmente a questo film si sveglino per dichiarare che hanno subito un abuso che ha causato loro anni di ansietà e sconforto emotivo. Mi sembra che in tutti questi anni abbiano sempre mantenuto un rapporto di profonda gratitudine e amicizia verso Zeffirelli, rilasciando centinaia di interviste sul ricordo felice della loro esperienza molto fortunata, incoronata da un successo internazionale.