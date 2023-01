Romeo e Giulietta, molestie sessuali su minori, Olivia Hussey e Leonard Whiting in causa con la Paramount

News Cinema

A oltre 50 anni dal Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli, Olivia Hussey e Leonard Whiting rivelano che il regista li fece recitare nudi ingannandoli. Erano però minorenni e pare ci siano gli estremi per una causa.

Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli, uscito nel 1968, fu un grande successo: vinse due premi Oscar (per la fotografia di Pasqualino De Santis e i costumi di Danilo Donati), mentre ricevette una nomination lo stesso Zeffirelli per la regia, e l'adattamento entrò tra i finalisti per il miglior film. I suoi interpreti Olivia Hussey e Leonard Whiting avevano all'epoca rispettivamente quindici e sedici anni, e ora hanno intentato una causa contro la Paramount, secondo quanto riporta Variety: sarebbero stati costretti a girare la scena di nudo.

Romeo e Giulietta, Olivia Hussey e Leonard Whiting ingannati per la scena di nudo

La causa intentata da Olivia Hussey e Leonard Whiting contro la Paramount riguarda una scena del Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli, deceduto nel 2019. Nelle inquadrature si vedono un nudo di spalle di Leonard e il seno di Olivia: stando alla causa presentata alla Corte Suprema di Santa Monica venerdì scorso, i ragazzi all'epoca minorenni fecero presente il loro imbarazzo a Zeffirelli, il quale prima del giorno delle riprese avrebbe loro assicurato che avrebbero indossato tute color carne. Il giorno del ciak tuttavia, li avrebbe implorati di girare davvero nudi, sostenendo che il film non avrebbe avuto successo altrimenti. A quel punto i due avrebbero ottenuto la rassicurazione che, per le posizioni della macchina da presa, non si sarebbe visto nulla, ma così non fu.

Leonard oggi ha 72 anni, Olivia 71, nei decenni hanno continuato a lavorare saltuariamente, ma hanno deciso di farsi giustizia ora, cogliendo l'occasione di una legge californiana che ha concesso cause di questo tipo anche a distanza di molti anni: il termine ultimo per la presentazione era il 31 dicembre, e pare che alla Corte siano state portate tantissime cause riguardanti maltrattamenti o molestie ai minori, molte riguardanti la Chiesa Cattolica o i Boy Scouts of America.

Come Variety fa notare, la stessa Hussey nel 2018, in occasione dei 50 anni del lungometraggio, aveva rivendicato quel nudo da minorenne, ancora tabù negli States ma non in Europa, come necessario per il film. Aggiunse anche che "non fu niente di che" e che Whiting non era per niente timido su set. Se associamo queste dichiarazioni al risarcimento corposo chiesto dai legali dell'attore e dell'attrice, sui 500 milioni di dollari, c'è il rischio di liquidare rapidamente la questione con sarcasmo. Ma attenzione.

Al di là delle intenzioni dietro a queste cause, più che domandarsi in quale situazione gli offesi dicano la verità e in quale mentano per convenienza o per senso di colpa (non spetta a noi), non bisognerebbe dimenticare che il problema c'era e c'è: nei decenni si sono fatti enormi passi avanti nella gestione di queste scene, nel rispetto dei corpi e delle sensibilità di chi è sul set, in particolar modo se è minorenne, indipendentemente dal fatto che al momento possa sminuire la cosa o pensare di divertirsi (un alibi gettonato). In altre parole, oggigiorno un emulo di Franco Zeffirelli forse non penserebbe nemmeno di chiedere a un'attrice e a un attore minorenni di girare una scena di quel tipo... o, se ci tenesse davvero, l'allestimento della sequenza andrebbe condiviso, pianificato e concordato inquadratura per inquadratura con i ragazzi e le famiglie.