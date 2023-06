Rodeo: il trailer italiano ufficiale del film di Lola Quivoron

News Cinema

Presentato al Festival di Cannes e al Torino Film Festival, il film viene raccontato come un incrocio tra Titane e Fast & Furious, e arriva nei cinema italiani il 6 luglio. Ecco trailer e trama di Rodeo.

Primo lungometraggio del giovane regista francese Lola Quivoron, Rodeo è il film che - nei nostri cinema dal 6 luglio con I Wonder Pictures - racconta la storia di Julia, una giovane donna che vive in un quartiere popolare e che, appassionata da sempre di motocross, riesce a entrare nel giro di motociclisti che eseguono spettacolari e spericolate acrobazione nelle strade della sua città, finendo poi col partecipare a un giro di furti di moto che la metterà in pericolo.

Sceneggiato dalla stessa Quivoron con Antonia Buresi (anche nel cast), Rodeo è stato presentato in prima mondiale a Cannes nel 2022, sezione Un Certain Regard, dove ha vinto il premio Colpo di fulmine della Giuria, per poi partecipare a festival come quelli di Reykjavík, Siviglia, Vancouver e Torino, raccimolando premi pressoché ovunque.

Qui di seguito trovate trailer italiano ufficiale, trama e poster di Rodeo, che viene presentato come un mix spericolato tra Titane e la saga di Fast & Furious.





Il vento tra i capelli, il rombo del motore, l’asfalto caldo che scorre sotto le ruote. E l’adrenalina che percorre tutto il tuo corpo, come una scarica elettrica. Julia non riesce a immaginare la sua vita senza una moto. Fiera e indipendente, frequenta il giro dei “rodei” urbani, corse clandestine di motociclisti. Ma quando un incontro casuale la porta a unirsi a una banda di centauri, la posta in gioco si alza: in una successione di furti e colpi sempre più pericolosi, per riuscire a dimostrare il suo valore la ragazza dovrà essere disposta a rischiare tutto. Tra Titane e Fast & Furious, Rodeo di Lola Quivoron è una corsa forsennata in moto, un mix altamente infiammabile con una protagonista travolgente e impossibile da dimenticare.