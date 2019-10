Rocío Muñoz Morales porta la Festa del Cinema di Roma al Policlinico Gemelli

News Cinema

Abbiamo seguito l'attrice, che è Ambasciatrice dell'associazione no-profit MediCinema, nel Centro di Farmacologia Clinica di Genere.

In una delle giornate clou della Festa del Cinema di Roma, segnata dalla straordinaria presenza di John Travolta, abbandoniamo volentieri l'Auditorium Parco della Musica per andare in un luogo diverso, dove però la manifestazione diretta da Antonio Monda è giunta ugualmente. All'ottavo piano del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, c'è la bellissima Sala MediCinema, che permette anche ai malati degenti in sedia a rotelle o nei letti di vedere film. Costruita per volontà dell'associazione MediCinema nel 2016, è pronta per ospitare, al nostro arrivo, L'uomo senza gravità. La commedia favolistica di Marco Bonfanti con protagonisti Elio Germano, Michela Cescon ed Elena Cotta è uno dei due titoli che quest'anno la Festa regala alla struttura ospedaliera. L'altra è Bar Giuseppe di Giulio Base. Ma non finisce qui, perché l'associazione no-profit internazionale nata nel 2013 con l'obiettivo di produrre un miglioramento nell’assistenza psicologica sui pazienti ricoverati attraverso la valorizzazione della cineterapia, quest'anno ha una madrina d’eccezione: Rocío Muñoz Morales. La incontriamo, splendida e solare, nell'atrio del Policlinico Gemelli e la seguiamo, silenziosamente e cercando di rispettare la privacy dei malati e dei loro familiari, in uno dei reparti più belli della struttura: Il Centro di Farmacologia Clinica di Genere.

Inaugurato il 18 giugno dello scorso anno, il centro arricchisce e completa le strutture del Dipartimento per la Salute della Donna e del Bambino diretto dal prof. Giovanni Scambia. Si trova al decimo piano dell'Ala O del complesso ospedaliero ed è dedicato alle sperimentazioni cliniche oltre che alla cura delle malattie oncologiche delle donne della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. A guardarlo, non sembra certo un luogo in cui le persone non godono di buona salute. E’ luminoso, silenzioso e ha sia un olfattorio in cui le pazienti possono inalare essenze contro l'ansia o la nausea, che un giardino sensoriale, dove, in un futuro non lontano, si potrà fare la chemioterapia. Una dottoressa molto gentile spiega a Rocío e al piccolo gruppo che l'accompagna come funziona il reparto, e quando Rocío entra in una stanza per salutare una donna ricoverata, la paziente non crede ai propri occhi e quasi si commuove. Anche Rocío è emozionata e sente un'energia positiva. Dopo la visita, l'attrice e conduttrice televisiva va nella sala MediCinema, dove si racconta a noi di comingsoon.it. Oltre a lei incontriamo Laura Delli Colli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma, ed Elena Cotta, che ne L'uomo senza gravità è la nonna del protagonista.