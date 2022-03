Robert Downey Jr. sarà Parker su Prime Video in una serie di film a partire da Play Dirty

News Cinema

Non sarà un film per il cinema ma un franchise vero e proprio quello nato dalla collaborazione tra Robert Downey Jr. e Shane Black per portare sullo schermo le storie di Parker di Donald E. Westlake.

L'arcano è stato svelato: quello che sembrava fosse un solo film a cui Robert Downey Jr. e Shane Black stavano collaborando per riportare sullo schermo le gesta di Parker, il personaggio creato da Donald E. Westlake (con lo pseudonimo di Richard Stark) in una serie di gialli hard-boiled, sarà in realtà un franchise per Prime Video, che inizierà col film Play Dirty.

Il progetto del franchise dai romanzi di Parker con Robert Downey Jr

Vediamo di capire meglio la faccenda: Prime Video ha stipulato un accordo con la società di produzione di Robert Downey Jr., Team Downey, per la realizzazione di una serie di film in cui Downey Jr. rivestirà i panni del ladro reso celebre dai romanzi e interpretato al cinema da Lee Marvin, Mel Gibson e Jason Statham, tra gli altri.

Il film, Play Dirty, ci presenterà il personaggio, un ladro professionista e spietato che ha un'etica professionale molto seria. Anni di esperienza nella pratica e la volontà di non essere mai arrestato, lo hanno reso il migliore nella sua professione. A dirigere il film sarà come noto Shane Black, che ha scritto la sceneggiatura con Charles Mondry e Anthony Bagarozzi. Dal momento che nessuno dei romanzi di Parker ha questo titolo, potrebbe trattarsi di un adattamento del primo della serie, "Anonima Carogne" o di un mix di vari titoli.

Le notizie non sono chiare nemmeno per quel che riguarda la prevista serie tv, probabilmente ancora in via di definizione, ma in questo caso supponiamo che Robert Downey Jr. si limiterà a produrre e non a interpretare il personaggio, che sarà protagonista, così sembra, di altri film.

