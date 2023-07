Robert Downey Jr. ha un film preferito fra tutti quelli che ha fatto e non è Iron Man né Charlot

News Cinema

Tra i numerosi film nei quali ha recitato in cinquant'anni di carriera, Robert Downey Jr. ne ha uno che considera più bello degli altri. Non si tratta né di un cinecomic e nemmeno di Charlot, il biopic su Charlie Chaplin.

Quando si domanda a un attore o un’attrice quale sia stato per lui/lei il film più bello da fare, difficilmente rispondono scegliendone uno. Preferiscono dire che li amano tutti o quasi. Robert Downey Jr. non solo ha una chiara preferenza, ma possiede anche l'onestà di ammettere che ha un favorito, che non è uno dei tanti cinecomic Marvel che lo hanno trasformato in una delle più grandi star mondiali.

Come Oppenheimer nessuno mai...

Durante il red carpet dell'anteprima londinese di Oppenheimer, Robert Downey Jr. ha spiegato a un giornalista che lo intervistava: "Lo dico chiaro e tondo, questo è il film più bello che io abbia mai fatto e non vedo l'ora che lo vediate anche voi". Dopodiché Robert è andato via insieme al resto del cast, avendo aderito allo sciopero indetto dal SAG-AFTRA, il sindacato statunitense degli attori cinematografici e televisivi e degli artisti radiofonici.

Da quando, nel 2008, ha indossato per la prima volta l'armatura di Iron Man, Robert Downey Jr. si è allontanato raramente dall'MCU, soprattutto dopo il 2012, l'anno di The Avengers, e quindi è normale che adesso la sua preferenza vada a un film non di supereroi. Però l'attore è anche stato il protagonista degli ottimi Sherlock Holmes e Sherlock Holmes - Gioco di ombre. E che dire di Tropic Thunder, uno dei film più spassoso di sempre? E il favoloso biopic Charlot? Certo, Christopher Nolan è Christopher Nolan, e sicuramente Downey Jr. ha visto Oppenheimer, nel quale interpreta Lewis Strauss, come un'opportunità di allontanarsi da un personaggio che gli è rimasto appiccicato addosso per troppo tempo. Grazie a Nolan, il nostro può davvero ripartire di slancio. In ogni modo, e per fortuna, l'attore ha legato il suo nome ad altri progetti che non sono adattamenti di fumetti, come All-Star Weekend di Jamie Foxx, il terzo Sherlock Holmes e Play Dirty di Shane Black.