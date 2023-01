Robert Downey Jr. è un fan di Gerard Butler, tra poco in The Plane

News Cinema

Gerard Butler sarà tra poco di nuovo al cinema con l'action The Plane: azione vecchio stile... e Gerard ha confessato di avere un fan, Robert Downey Jr.

Gerard Butler da qualche anno si è votato ai film d'azione hollywoodiani vecchio stile, tra cui l'imminente The Plane, al cinema dal 25 gennaio. Intervistato da Uproxx, l'attore scozzese ha confessato di amare questi ruoli eroici, i protagonisti non dotati dei superpoteri tanto di moda, ma non per questo meno resistenti. A questo proposito, Gerard ha confessato di avere un fan che lo sostiene nel suo percorso...

Gerard Butler e la mail di complimenti da Robert Downey Jr.

È normale che Gerard Butler torni a interpretare eroi d'azione come quello di The Plane (un comandante d'aereo che, dopo un atterraggio d'emergenza, deve proteggere i passeggeri presi in ostaggio in zona di guerra!). Tra i maggiori successi al boxoffice di Butler negli ultimi anni c'è la saga di Attacco al potere, iniziata nel 2013 e proseguita con Attacco al potere 2 (2016) e Attacco al potere 3 (2018), dove ha sempre vestito i panni dell'agente dei servizi segreti Mike Banning. Duro a morire come il Bruce Willis d'antan, Gerard ha confessato di avere un fan in Robert Downey Jr., che a quanto pare, nonostante la sua adesione al cinecomic, non disdegna il classico "arrivano i nostri" che profuma di action anni Ottanta-Novanta.

È forte, perché Robert Downey Jr. mi scrisse la più gentile delle mail dopo Attacco al potere. Questo nuovo film [The Plane] segue la stessa scia. Mi disse tipo: "Abbiamo bisogno di più film così". Questi sono i film per cui, quando ero ragazzino a New York, la gente gridava verso le schermo, gettava le cose e gridava "No!". Applaudiva, faceva il tifo. E penso che questo film sia così, si richiama a quell'epoca, quando ti trovavi letteralmente immerso nell'energia collettiva, mentre tutti si spaventavano a morte o tifavano!