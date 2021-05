Robert De Niro rifiuta un film in Svizzera nello spassoso spot con Roger Federer (e con frecciata finale a Tom Hanks)

News Cinema

È uno spot pubblicitario molto esilarante quello per l'ufficio del turismo svizzero con testimonial Roger Federer e Robert De Niro.

È davvero divertente il nuovo spot pubblicitario per promuovere il turismo in Svizzera. I creativi che hanno lavorato all'idea sono stati molto bravi a elaborare in modo intelligente lo stato d'animo che abbiamo vissuto nell'ultimo anno, senza mai esplicitarlo, e facendo perno nel video sul desiderio di tranquillità che tutti bramiamo per le nostre prossime vacanze. Per veicolare questo messaggio è stato coinvolto il massimo orgoglio degli ultimi 20 anni per la Svizzera, il campione di tennis Roger Federer, che collabora abitualmente con l'Ufficio del Turismo devolvendo il suo cachet in beneficienza.

In una videochiamata con Robert De Niro, il tennista fa promozione al suo paese tentanto di convincere l'attore che è il posto giusto per girare un film. De Niro gli risponde "non mi piace... guarda dove sei Roger, avete le vostre montagne, i resort sciistici, le vostre affascinanti cittadine, le vallate verdi... non c'è drama, per niente!".

"Davvero? Ma hai visto quel pezzo con il tramonto?" risponde Federer. "Roger, io sono un certo tipo di attore, mi serve qualcosa di estremo, un conflitto, un pericolo. La Svizzera è troppo perfetta" continua De Niro seguendo il magistrale script dei creativi.

E qui arriva la prima perla con Federer che dice "Sì, forse hai ragione" e l'attore che ribatte con "Lo vedi? È proprio quello di cui sto parlando, voi siete troppo brave persone. Avresti dovuto dire fanculo!".

La seconda perla arriva con le ultime due battute, ma quella è bene che la scopriate da soli mandando in play il video qui sotto.