Robert De Niro non lascia ma raddoppia, nel trailer di The Alto Knights

News Cinema

L'attore americano interpreta un doppio ruolo in questo film basato sulla rivalità tra i boss Vito Genovese e Frank Costello (che poi sono i suoi personaggi). Ecco il trailer e la trama di The Alto Knights.

Ve lo ricordare quel trailer di Paddington 2 in cui si diceva "con Hugh Grant, Hugh Grant e Hugh Grant"? Bene, ora è il turno di un film con Robert De Niro e... Robert De Niro.

Il grande attore americano interpreta infatti un doppio ruolo nel nuovo film di Barry Levinson, un gangster movie basato su eventi realmente accaduti che racconta la rivalità tra due boss della mafia italoamericana degli anni Cinquanta come Vito Genovese e Frank Costello: che poi sono appunto i due personaggi interpretati da De Niro nel film.

Il titolo è The Alto Knights, e debutterà nelle nostre sale il prossimo 20 marzo, e chissà che non possa avere un'anteprima alla prossima Berlinale, che si terrà nella seconda metà di febbraio.

Se Levinson ha diretto in passato un film di gangster niente male come Bugsy, a scrivere il copione di The Alto Knights è stato Nicholas Pileggi, ovvero lo sceneggiatore di Quei bravi ragazzi e di Casinò. Come ulteriore garanzia Irwin Winkler, produttore di Quei bravi ragazzi e di The Irishman, ricopre lo stesso ruolo in questo film e il cast, oltre a De Niro, prevede la presenza di Debra Messing, Kathrine Narducci e Cosmo Jarvis.

Questo è il primo trailer ufficiale di The Alto Knights.