Roarrr! Il Re Leone incassa 3 milioni di euro nel giorno di uscita in sala in Italia

La versione live action del classico Disney richiama tutti al cinema, anche chi è ancora in vacanza.

Non c'era il minimo dubbio che, oltre ad essere il Re della Savana, sarebbe diventato anche il Re del Box Office.

Dopo aver macinato dollari in quantità negli Stati Uniti, Il Re Leone esce anche in Italia e nel suo primo giorno di programmazione (ieri mercoledì 21 agosto) incassa poco meno di 3 milioni di euro, precisamente 2.943.307 (pari a ben 430 mila presenze). Il film Disney è stato distribuito in 966 sale, coprendo sostanzialmente tutto il territorio italiano per raggiungere anche gli spettatori che sono ancora in vacanza grazie ai cinema nelle località di villeggiatura che lo hanno inserito in programmazione.

Per tentare un confronto con l'altra recente versione live action di un classico Disney (anche se Il Re Leone non è proprio una live action con veri animali, ma un gran lavoro degli artisti digitali), Aladdin aveva debuttato nel giorno di uscita con 735 mila euro. Era maggio, al cinema c'era più concorrenza, eravamo tutti impegnati nelle nostre attività tra scuola e lavoro, ma il film con il genio Will Smith finì per chiudere i primi cinque giorni alla domenica sera con un incasso di ben 5 milioni e 600 mila euro.