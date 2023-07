Riviviamo la storia di Billy the Kid attraverso cinque film che trovate in streaming

News Cinema

Il celebre fuorilegge veniva assassinato - la leggenda vuole a sangue freddo dallo sceriffo Pat Garrett - il 14 luglio 1881. Ecco i film in streaming di cui è diventato protagonista.

Il 14 luglio 1881 veniva assassinato a Fort Sumner, nel New Mexico, il fuorilegge William H. Bonney, meglio conosciuto col soprannome di Billy the Kid. A questa figura leggendaria per il cinema americano Hollywood ha regalato una serie di western di sicuro impatto, capaci di raccontarne non soltanto le gesta diventate celebri ma anche la psicologia complessa. Molto spesso, in mano a cineasti capaci di andare oltre il genere, Billy the Kid è diventato metafora precisa di una condizione non soltanto umana ma di quella di un Paese che ancora oggi stenta a trovare una sua identità definita. Ecco i cinque film in streaming su Billy the Kid che preferiamo. Buona lettura.

Cinque film in streaming che vedono protagonista il fuorilegge Billy the Kid

Furia selvaggia (1958)

Il ritratto che Arthur Penn fornisce di Billy the Kid è quello di un giovane senza stabilità, una versione che lavora molto più sulla psicologia del protagonista e sul dramma umano che sullo spettacolo del western. Furia selvaggia rappresenta una delle interpretazioni maggiormente complesse e articolate della prima fase della carriera di Paul Newman. Un western atipico, soprattutto per quel periodo. Notevole introspezione per un lungometraggio da rivalutare, è molto più stratificato di quanto la superficie non dimostri. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Pat Garrett e Billy the Kid (1973)

Dopo il grande successo de Il mucchio selvaggio, Sam peckinpah torna a l western e si confronta con Pat Garrett e Billy the Kid facendone un’elegia funebre, una ballata malinconica e struggente di colpa e redenzione. Un grande James Coburn e un solidissimo Kris Kristofferson sono protagonisti di un western cadenzato dalle canzoni magnifiche di Bob Dylan. Uno dei grandi western revisionisti, ovviamente alla maniera di Peckinpah. Disponibile su Amazon Prime Video.

Young Guns - Giovani pistole (1988)

Versione “giovanile” che funziona meravigliosamente, storia di crescita e presa di coscienza di un gruppo di giovani sbandati che quasi per forza si trova costretto a battersi contro un sistema corrotto e violento. Emilio Estevez nel ruolo di Billy the Kid è infuocato, Kiefer Sutherland e Lou Diamond Phillips a supporto feroci, Terence Stamp elegante come sempre. Young Guns - Giovani pistole funziona sotto ogni punto di vista, possiede un finale avvincente ed emozionante. Uno dei migliori western di un decennio fin troppo complesso per il genere. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

The Kid (2019)

Bella rivisitazione della storia di Billy the Kid diretta dal caratterista Vincent d’Onofrio, che si focalizza sulla gioventù e l’ingenuità del ragazzo, sulla sua sete di gloria e sull’impossibilità di essere accettato. Dane DeHaan lavora molto bene sulla vita interiore del ruolo, Ethan Hawke è un Pat Garrett profondo e complesso. The Kid diventa un western psicologico di notevole efficacia, un prodotto “piccolo” ma decisamente sentito, Avrebbe meritato maggior fortuna. Disponibile su Amazon Prime Video.

Old Henry (2021)

Il film-sorpresa del 2021, un western autunnale e densissimo che vede protagonista uno straordinario Tim Blake Nelson. Il mito della frontiera rivisitato attraverso un personaggio che si nasconde, un antieroe in chiaroscuro che si trova nuovamente costretto a impugnare una pistola perché è questo che il West esige. Old Henry ha la possanza delle grandi opere e un finale estremamente coinvolgente. Con un attore protagonista da nomination all’Oscar. Disponibile su Netflix.