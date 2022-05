Riviera International Film Festival: come vedere in diretta streaming gli incontri con gli ospiti

News Cinema

Inizia il 10 maggio a Sestri Levante il Riviera International Film Festival. Tra gli ospiti Casey Affleck, Alessandro Gassmann, Paolo Ruffini, Chiara Francini. Le modalità per assistere agli incontri online con i talent.

Sta per partire il RIFF - Riviera International Film Festival, che si svolgerà da martedì 10 maggio fino a domenica 16, con un ricco programma di proiezioni, incontri, masterclass e ospiti nella splendida cornice di Sestri Levante. Anche se quest'anno, fortunatamente, il festival è tornato completamente in presenza, offre la possibilità anche a chi non può andare di assistere agli incontri-interviste coi suoi prestigiosi ospiti, trasmessi in streaming su Facebook sulla pagina del festival con l'unica eccezione della masterclass dell'attore e regista Casey Affleck, dal titolo “Arrendersi: mai arrendersi”, in cui parlerà del personale e particolarissimo approccio alla recitazione, vista come un processo di autolesionismo ma anche di autoguarigione personale. Di seguito invece gli appuntamenti in streaming aperti al pubblico.

RIFF - Il programma degli incontri in streaming su Facebook:

Mercoledì 11 maggio ore 11.00 Luca Zingaretti si racconterà al pubblico a tutto tondo. Modera l’incontro Federico Chiarini; ore 16.30 Benedetto Habib – CEO di Indiana Production. Si parlerà della situazione della produzione cinematografica in Italia. ore 18.00 Paolo Ruffini. La sua carriera da attore e regista, il suo ultimo, inedito, film dietro la macchina da presa: Ragazzaccio. Modera Massimo Santimone.

Giovedì 12 maggio ore 11.00 Andy Lipkis, leggendario attivista per l’ambiente e fondatore di Tree People Organization. Si parlerà di Crowd-Sourcing e accelerazione di una collaborazione innovativa per curare il clima; ore 14.30 Giuseppe Camuncoli, prestigioso artista italiano, disegnatore per la DC Comics e la Marvel, presenta il mondo del fumetto. Modera Marta Perego; ore 17.30 Anna Safroncik, la sua vita, la sua carriera, e un pensiero alla sua città di origine Kiev e il drammatico momento che sta vivendo. Modera Marta Perego: ore 18.45 Chiara Francini. La carriera e i nuovi progetti di una delle più eclettiche attrici italiane. Modera Marta Perego.

Venerdì 13 maggio ore 11.00 Rula Jebreal. La giornalista e scrittrice parlerà di Democrazia e Diritti umani in un incontro moderato dalla direttrice di Donna Moderna Maria Elena Viola; ore 15.00 Alessandro Gassmann si racconterà e presenterà al pubblico il suo libro "Io e i #GreenHeroes. Perché ho deciso di pensare verde". Modera Isabella Fava.

Sabato 14 maggio ore 14.30 Giorgio Caponetti presenterà il suo ultimo libro "Il Grande Gualino".

Domenica 15 maggio ore 14.30 Gabriele Muccino farà una riflessione su cinema e serie insieme a Nils Hartmann, EVP Sky Studios Germany & Italy.

