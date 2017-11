River to River Indian Film Festival: in esclusiva il trailer della diciasettesima edizione

Due film, possibili candidati agli Oscar 2018, saranno uno dei piatti forti della diciasettesima edizione del River to River Indian Film Festival, unico festival in Italia interamente dedicato alla cinematografia e alla cultura indiana, che si svolgerà a Firenze dal 7 al 12 dicembre per trasferirsi poi allo Spazio Oberdan di Milano dal con il suo "best of" dal 2 al 4 febbraio.



Questo qui sotto è il trailer ufficiale del manifestazione che vi mostriamo in anteprima:

Sarà dunque l'anteprima italiana di Newton, pellicola di satira politica del regista Amit Masurkar, candidata dall'India agli Oscar 2018 come Miglior Film Straniero, ad inaugurare il Festival il 7 dicembre prossimo al Cinema La Compagnia di Firenze in via Cavour 50. Il film, una brillante commedia nera sulla violazione dei diritti umani e la necessità di rafforzare la democrazia, è già stato presentato alla Festival di Berlino, dove è stato premiato con il prestigioso "International Federation of Art Cinemas".





Ma il River to River, che è ideato e diretto da Selvaggia Velo, non si ferma qui e proporrà al pubblico, il 9 dicembre alle 20.30 in anteprima italiana, My Pure Land di Sarmad Masud, primo film in lingua Urdu mai presentato dala Gran Bretagna come suo candidato agll'Oscar del miglior film straniero. Il film è un western femminista tratto da fatti realmente avvenuti nel Pakistan rurale: la giovane Nazo che, rimasta solacon la madre e la sorella alla morte del padre e del fratello, si trova a lottare contro l'assedio di una milizia di 200 banditi per difendere la loro terra. A presentare il film e incontrare il pubblico in sala sarà l’attrice protagonista Suhaee Abro.





Tra le altre anticipazioni del programma, che sarà svelato ufficialmente il 4 dicembre prossimo a Firenze, e che ha quest'anno come temi centrali i diritti lgbt, l'emancipazione femminile, Ghandi e i 70 anni di indipendenza dall'impero inglese: il focus su luci e ombre di Bollywood, la presenza della star e modella indiana Aishwarya Rai, la mostra "Instant Kharma", un viaggio fotografico nelle contraddizioni delle megalopoli indiane,

Tutte le informazioni sul sito ufficiale: rivertoriver.it