Ritratto di famiglia: ecco il trailer italiano del nuovo film diretto e interpretato da Roschdy Zem

Sesta regia per il bravissimo attore francese, Ritratto di famiglia uscità nelle sale il 31 agosto distribuito da Movies Inspired. Ecco trailer e trama del film.

Con decine di film all'attivo interpretati dalla fine degli anni Ottanta a oggi, Roschdy Zem è uno dei migliori attori non solo francesi, ma sicuramente europei e forse del mondo tutto. Lo avrete visto sicuramente in molti film diversi, ma dovendo citare un suo solo titolo, citerei quel grandissimo film che è Roubaix, une lumière, dolentissimo poliziesco diretto da Arnaud Desplechin che lo vede nei panni di un umanissimo commissario di polizia.

Oltre che attore, Zem è anche regista. Sei film da lui diretti fino a questo momento in carriera, l'ultimo dei quali si intitola Ritratto di famiglia (in originale Les miens) e sta per debuttare finalmente nei cinema italiani.

Ritratto di famiglia, che venne presentato in prima mondiale al Festival di Venezia del 2022, racconta una storia tragica e autobiografica che però sullo schermo diventa una commedia, seppur dolorosa. Zem lo ha sceneggiato assieme a Maïwenn: entrambi sono nel cast, assieme anche a Sami Bouajila, Rachid Bouchareb e Meriem Serbah. Questa la trama del film:

Moussa è sempre stato gentile, altruista e presente con la sua famiglia. Al contrario di suo fratello Ryad, noto presentatore televisivo, che viene rimproverato da chi lo circonda per il suo egoismo. Lo difende solo Moussa, che per lui ha una grande ammirazione. Una sera Moussa sbatte violentemente la testa e subisce un trauma cranico. Irriconoscibile, inizia a parlare senza filtri e dice a parenti e amici scomode verità. Finisce per litigare con tutti, tranne che con Ryad...

Così Zem, che ha citato il cinema di Ettore Scola e Vittorio De Sica come ispirazione per declinare in forma di commedia una vicenda di per sé drammatica, ha così descritto la decisione di affrontare questo film:

Non ho deciso di fare questo film, mi è venuto spontaneo. Prima d’ora, nel mio lavoro, non avevo mai rivelato cose così personali. Attraverso il ritratto di questa famiglia, ho voluto condividerei loro drammi, i loro conflitti, le loro nevrosi, i loro dolori, ma anche i momenti di gioia, evitando al contempo il prisma culturale o religioso, che credo sia troppo presente quando si parla di questa generazione di immigrati. La famiglia è un rifugio da cui si deve fuggire per rivelare sé stessi. Questo film è la mia storia d’amore con la mia gente.

Ritratto di famiglia sarà nei cinema italiani dal 31 agosto con Movies Inspired, e questi sono i suoi trailer e poster italiani ufficiali: