Ritorno al futuro: sborsati 75.000 dollari per una copia in VHS, ma dentro c'era un bigliettino speciale

Nel corso di una vendita all'asta di VHS, sono stati pagati ben 75.000 dollari per una videocassetta di Ritorno al Futuro. La cifra è giustificata da una nota che accompagnava l'oggetto e dall'importanza del precedente proprietario

Se state traslocando o mettendo in ordine e trovate delle videocassette, per carità non buttatele, perché possono valere una fortuna. Non ci credete? Leggete cosa è successo in quel del Texas, dove si è tenuta una vendita all'asta di videocassette VHS molto fruttuosa.

Nel corso della prima vendita all’asta solamente di VHS organizzata dalla Heritage Auctions, una videocassetta di Ritorno al futuro è stata acquistata per 75.000 dollari. La ragione di una cifra così astronomica è l’identità del precedente proprietario del prezioso oggetto: l'attore Thomas Wilson, che nel film di Robert Zemeckis era il bullo Biff Tannen, arcinemico del papà di Marty McFly. Lo vedete nella foto dell'articolo.

Inutile ripetere che il franchise di Ritorno al futuro (composto anche da Ritorno al futuro 2 e Ritorno al Futuro 3) ha avuto un successo strepitoso perché lo sappiamo già, e la trilogia con Michael J. Fox e Christopher Lloyd è ormai entrata nell'immaginario collettivo e nel territorio del mito. Espressione della cultura pop, ha fatto il suo ingresso, per esempio, a bordo della DeLorean di Doc, perfino nello spielberghiano Ready Player One.

La videocassetta di Ritorno al futuro da 75.000 dollari

La videocassetta di Ritorno al futuro è arrivata sul mercato nel 1986, un anno dopo l’uscita del film. La copia venduta all'asta conteneva una nota scritta dallo stesso Thomas Wilson:

Questa è una videocassetta della prima uscita in VHS di Ritorno al futuro, inviatami a quell'epoca dalla produzione. Siccome sapevo che i lettori di VHS ci sarebbero stati per sempre, l'ho conservata per dopo, ora però non riesco a trovare un lettore VHS. E quindi, godetevela!

Le altre videocassette pagate oro dell'asta texana sono state quelle di The Goonies (50.000), Top Gun e Ghostbusters.

Tornando a Ritorno al futuro e ai suoi memorabilia, bisogna battere il ferro finché è caldo, e così, verso la fine del mese, la Entertainment Memorabilia Live Auction metterà in vendita il volopattino rosa (o skateboard volante) utilizzato da Marty in Ritorno al futuro II. Il "mezzo di trasporto" potrebbe arrivare a una cifra compresa fra gli 80.000 e i 120.000 dollari.