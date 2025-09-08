Ritorno al futuro: quando Steven Spielberg salvò il film da un titolo orribile...

News Cinema

Ritorno al futuro, di cui ricorre in questo 2025 il quarantesimo anniversario dall'uscita, ha rischiato a un certo punto di cambiare titolo. L'alternativa era piuttosto agghiacciante, ma un intervento di Steven Spielberg, che era uno dei produttori, ha evitato la catastrofe.

Forse non tutti sanno che Ritorno al futuro, di cui in questo 2025 ricorre il quarantesimo anniversario, avrebbe potuto avere un titolo diverso, non altrettanto efficace di quello definitivo e decisamente buffo, o quantomeno curioso. Se lo sappiamo è perché, in vista della nuova uscita in sala prevista per il 31 ottobre 2021, in ogni giornale, rivista, sito web e podcast dedicato alla settima arte si ripercorre la storia del capolavoro di Robert Zemeckis e dei relativi sequel. Ovviamente non mancano le interviste a quanti contribuirono all'altissima qualità del film, fra cui il cosceneggiatore e coproduttore della trilogia Bob Gale, che ha seguito il progetto fin da quando non era che un'idea. La fonte della nostra notizia è un'intervista che costui ha rilasciato a Short List e nella quale ha diffusamente parlato del genio di Steven Spielberg, anche lui legato a Ritorno al Futuro con la sua Amblin Entertainment.

Quando Ritorno al doveva intitolarsi Spaceman from Pluto e Steven Spielberg fece il miracolo

A proposito del suddetto famigerato titolo del film che poi sarebbe diventato Ritorno al Futuro, Bob Gale ha raccontato:

Durante le riprese c'era un produttore esecutivo che continuava a chiederci di cambiare il titolo in Spaceman from Pluto, in riferimento al fumetto che si vede nella scena della stalla e che noi ignoravamo. Alla fine, era così determinato a cambiare il titolo del film che ci scrisse una breve nota. Non sapendo come gestire la situazione, portammo la nota a Steven, che ci disse: "Non vi preoccupate, so come affrontarlo". Poi scrisse una lettera di risposta in cui si leggeva: "Ciao, Sid, grazie per il tuo spiritosissimo messaggio, ne abbiamo tutti riso di gusto, mandacene altri". Steven Sapeva che (Sid) sarebbe stato troppo imbarazzato per rispondere che dovevamo prendere sul serio la sua nota scritta.

Facciamo un po’ di chiarezza per coloro che non conoscono o non rammentano ogni singola scena di Ritorno al futuro e i nomi di coloro che vi lavorarono. Innanzitutto il Sid di cui parla Bob Gale è Sidney Sheinberg, che è stato a lungo presidente della Universal. Il fumetto a cui alludeva nel suo messaggio appariva nella scena in cui una famiglia che abitava in una fattoria sentiva un rumore, si precipitava nella stalla e si trovava di fronte la mitica DeLorean del film. Il padre diceva: "Sembra un aeroplano". Suo figlio non era d’accordo e, mostrandogli un fumetto intitolato "The Man from Space", esclamava: "Guarda!". A quel punto un Michael J. Fox con una tuta spaziale che somigliava vagamente a quella dell'uomo che appariva sulla copertina del fumetto usciva dalla macchina, in mezzo allo stupore generale. Ora "The Man from Space" è diverso da "Spaceman from Pluto", laddove Pluto sta per Plutone, il pianeta.

Marty usava la tuta spaziale anche per fingersi un extraterrestre e ordinare a suo padre (Crispin Glover) di invitare a uscire sua madre. Esiste una versione lunga di questa scena che è davvero divertente. In ogni modo Marty faceva leva sulla passione di suo padre per la fantascienza e, dopo avergli sparato nelle orecchie la musica dei Van Halen tramite una rudimentale cuffia attaccata a un walkman, gli diceva di essere arrivato dal pianeta Vulcano e di chiamarsi Darth Vader, per poi minacciarlo con un phon. George McFly aveva sul cuscino un libro di fantascienza intitolato "Fantastic Story" sulla cui copertina c'era un uomo con una tuta spaziale, che però era nera e non gialla come quella di suo figlio. In gni modo, e come sappiamo, non è questo genere di fantascienza a caratterizzare Ritorno al Futuro, in cui Marty è vestito come un ragazzo degli anni Ottanta.

Ricordiamo che per il quarantesimo anniversario di Ritorno al Futuro, la Universal ha annunciato una distribuzione esclusiva del film in formati Premium nonché un cofanetto intitolato Back to the Future Trilogy - 40th Anniversary Limited Edition Gift Set che comprende l’intera trilogia in 4K Ultra HD, Blu-ray e digitale e che sarà arricchito da 90 minuti di inediti contenuti bonus. In occasione del ritorno al Cinema, è stato anche diffuso un nuovo trailer, che puntualmente vi riproponiamo.