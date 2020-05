Ritorno al futuro: la reunion online con Michael J. Fox e Christopher Lloyd da non perdere

News Cinema

Grazie a Josh Gad che è già stato artefice della reunion con il cast de I Goonies, avremo il piacere di vedere l'incontro virtuale con il cast di Ritorno al futuro in presenza di Michael J. Fox, Christopher Lloyd e altri.

Nell'anno del 35° anniversario dell'uscita al cinema di Ritorno al futuro, abbiamo la possibilità di fermare il tempo e seguire l'incontro con il cast di uno dei film che tutti noi portiamo nel cuore. La reunion virtuale con Michael J. Fox, Christopher Lloyd e altre 8 persone ancora non annunciate andrà online lunedì 11 maggio alle 18 (ora italiana) sul canale YouTube di Josh Gad. L'attore è stato l'artefice della reunion con il cast I Goonies, dove a un certo punto è apparso anche Steven Spielberg, che è stata vista da più di 2 milioni di persone. Lo scopo di questi incontri è certamente allietare le persone che sono isolate in casa per l'emergenza sanitaria, ma soprattutto raccogliere donazioni a favore di coloro che sono in estrema difficoltà economica a causa delle misure attuate per contenere la diffusione del Covid-19.

La reunion con gli attori di Ritorno al futuro è già stata registrata e ora è in fase di editing. È scontato che abbiano partecipato, oltre a Fox/Marty McFly e Lloyd/Doc Brown, anche la mamma Lorraine, interpretata da Lea Thompson, e il mitico Biff Tannen interpretato da Tom Wilson. Negli ultimi anni tutti e quattro hanno spesso partecipato alle convention dedicate ai fan, i vari Comic Con in giro per gli Stati Uniti e il Canada. Gli autori Robert Zemeckis e Bob Gale sono anche attesi e non è esclusa anche qui la partecipazione di Steven Spielberg, produttore del film. Qui sotto una sorta di teaser trailer della reunion che Josh Gad ha realizzato con Lea Thompson.