Ritorno al futuro: il musical debutta in anteprima mondiale e il pubblico va in delirio

News Cinema

La versione sul palcoscenico di Ritorno al futuro con tanto di nuovi pezzi musicali, ha avuto ieri sera a Manchester il suo primo impatto col pubblico in attesa del debutto ufficiale del 20 febbraio.

"Se ti ci metti con impegno, raggiungi qualsiasi risultato". Una delle frasi memorabili di Ritorno al futuro calza a pennello per questo progetto che ha avuto una gestazione lunghissima. Nel 2004 il co-creatore della saga Bob Gale rispondeva così a una domanda durante una convention: "Ritorno al futuro potrebbe diventare un grande show di Broadway (New York) e forse un giorno accadrà". Nel 2012 fu annunciato che il musical era in fase di sviluppo dopo un lavoro di adattamento durato anni e nel 2014 furono organizzati i primi test sul palcoscenico, con l'intenzione di andare in scena nel 2015 nel West End (Londra) in tempo per festeggiare il 30° anniversario dall'uscita del film. Così non è andata e, dopo varie ulteriori vicissitudini, il musical di Ritorno al futuro ha finalmente debuttato ieri sera in anteprima mondiale all'Opera House di Manchester, in Inghilterra.

Il deepfake di Ritorno al futuro con Tom Holland e Robert Downey Jr. Leggi anche

Marty McFly e Emmett "Doc" Brown sono interpretati rispettivamente da Olly Dobson e Roger Bart. Questa versione musical include naturalmente l'epica colonna sonora che ben conosciamo composta da Alan Silvestri oltre ai brani resi eterni dal film, quali Johnny B. Goode, Earth Angel e Power of Love di Huey Lewis and the News. La novità è che ci sono pezzi musicali nuovi di zecca suonati, cantati e ballati dal cast artistico dello show e che l'adattamento, supervisionato da Bob Gale e Robert Zemeckis, ha subito alcune necessarie modifiche anche a livello narrativo. L'anteprima di ieri sera ha mandato in estasi il pubblico con l'intero teatro in standing ovation, come si vede nel video qui sotto. Il musical di Ritorno al futuro sarà ufficialmente in scena a Manchester dal 20 febbraio al 17 maggio 2020. Se dovesse in futuro diventare uno degli show più longevi del West End o di Broadway, solo il tempo potrà dirlo.





Ritorno al futuro - il musical: commenti a caldo di alcuni spettatori