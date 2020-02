Tony Stark e Peter Parker in Ritorno al Futuro!

News Cinema

Grazie al deepfake, Robert Downey Jr e Tom Holland prendono i posti di Christopher Lloyd e Michael J. Fox in una scena del film culto di Robert Zemeckis.

Un tempo prerogativa dei professionisti, il deepfake è ormai alla portata di tutti. Non tutti però sono in grado di usare al meglio questo procedimento digitale che permette di ricreare "una nuova realtà" combinando video esistenti con video o immagini originali. L'hanno sicuramente saputo usare bene quelli del canale youtube EZRyderX47 che hanno ricreato una scena del film cult di Robert Zemeckis Ritorno al futuro, sostituendo i protagonisti originali Christopher Lloyd e Michael J. Fox con Robert Downey Jr e Tom Holland. Dopo Jim Carrey in Shining, Al Pacino in Taxi Driver o Will Smith in Matrix, tocca ora a due degli Avengers, e il risultato è davvero stupefacente. Ecco dunque Robert Downey Jr. e Tom Holland aggirarsi per i corridoi del liceo di Hill Valley nei panni di Doc e Marty McFly: