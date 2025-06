Ridley Scott: "Alien dovrebbe essere importante quanto Star Wars o Star Trek!"

News Cinema

A 87 anni, Ridley Scott tende a escludere un ritorno sulla saga di Alien, ma intervistato da Screenrant sottolinea la sua importanza e spera che qualcuno continui a lavorarci.

Passato nelle mani di Fede Álvarez con Alien: Romulus, il marchio sci-fi horror Alien viene ancora periodicamente rivisitato dai 20th Century Studios (ormai leggasi Disney). Il battesimo cinematografico - nessuno può dimenticarlo - fu nel 1979 ad opera di Ridley Scott, che avrebbe poi firmato altri due capitoli della saga, a tantissimi anni di distanza dal prototipo. Intervistato da Screenrant, il regista ottantasettenne, ancora legato alla Hollywood che conta, incluso l'ultimo Il gladiatore II di qualche mese fa, tende a escludere di tornare ancora ad affrontare lo Xenomorfo. Ma rivendica quanto ha dato al mito... e si augura che sia in futuro all'altezza delle sue potenzialità. Leggi anche La nuova scommessa di Ridley Scott, The Dog Stars: il budget, le mille comparse e l'uscita

Alien, Ridley Scott passa la palla ma ribadisce che il marchio è sempiterno