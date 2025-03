La nuova scommessa di Ridley Scott, The Dog Stars: il budget, le mille comparse e l'uscita

News Cinema

Come è noto, Ridley Scott non è un regista che si accontenta: per The Dog Stars, il nuovo film, ha preteso un budget minimo e migliaia di comparse.

Tra i registi anziani ancora in attività, sicuramente Ridley Scott è uno dei più coriacei, prolifici e disposti a tutto pur di difendere la propria visione. Accantonato per il momento il film biografico sui Bee Gees (il regista chiedeva più soldi), parliamo adesso del suo prossimo progetto, The Dog Stars, su cui il sempre informatissimo World of Reel fornisce alcuni aggiornamenti in merito alle richieste di Scott e alla data di inizio riprese.

The Dog Stars: quando Ridley Scott chiede. Ridley Scott ottiene

Le riprese di The Dog Stars, intanto, inizieranno questo aprile, ma, secondo quanto riporta World of Reel, sembra che il film uscirà entro il 2025, temi velocissimi per una pellicola che si sa molto impegnativa e che Ridley Scott realizzerà per la 20th Century. Scott, che h chiesto e ottenuto 1000 comparse sul set, in barba alla CGI, si è rifiutato di firmare il contratto prima che la 20th Century gli assicurasse almeno un budget di 100 milioni di budget. Oltre a questo, che è il suo prossimo film, a 87 anni Scott ha altri 4 progetti: Gladiator III, Freewalkers, Bomb e Battle of Britain. Il set a quanto pare lo tiene vivo e a differenza di molti suoi coetanei non ha difficoltà a trovare finanziamenti.

The Dog Stars: la trama e il cast

Il film è l'adattamento del romanzo post-apocalittico di Peter Heller del 2012, pubblicato in Italia nel 2013 col titolo "Le stelle del cane". Il protagonista, Jacob Elordi, interpreterà Hig, un pilota vedovo e uno dei pochi sopravvissuti in un mondo devastato da una pandemia globale. Hig conduce una esistenza solitaria in un hangar per aerei, con un cane e un burbero cecchino come unica compagnia. Questa vita tranquilla viene improvvisamente interrotta quando Hig intercetta una misteriosa trasmissione sulla radio del suo Cessna, e parte per un viaggio alla ricerca dell'origine del segnale. Nel cast ci sono anche Margaret Qualley, Guy Pearce e Josh Brolin.