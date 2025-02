Richard Kelly, regista di Donnie Darko, torna alla regia dopo sedici anni?

News Cinema

Pare che in autunno tornerà dietro alla macchina da presa il regista di Donnie Darko, Richard Kelly. Non dirige un film dal lontanissimo 2009... e la curiosità scatta immediamente. Autore sfortunato, merita ancora il tifo del suo fandom.

Chi si rivede: il regista Richard Kelly esordì quasi un quarto di secolo fa, segnando l'immaginario collettivo con Donnie Darko, ma non è stato fortunato nel prosieguo della sua carriera. Southland Tales fu un flop e dopo il 2009 con The Box avevamo perso le sue tracce: va anche ricordato che non è mai stato un cocco del boxoffice, perché finanche il buon Donnie guadagnò popolarità dopo la fallimentare iniziale partenza nei cinema, a cavallo dell'11 settembre 2001. World of Reel ci fa notare che Kelly sta per tornare sul set in autunno, dopo un silenzio durato sedici anni. Leggi anche Donnie Darko, la recensione dell'amara fiaba nera di Richard Kelly

Richard Kelly torna alla regia dopo Donnie Darko, Southland Tales e The Box