Riccardo Scamarcio nel trailer di Race for Glory - Audi Vs Lancia

Diretto da Stefano Mordini, il film vede l'attore nei panni di Cesare Fiorio, e racconta della lotta tra i due marchi automobilistici per la supremazia nel mondo dei rally all'inizio degli anni Ottanta.

Uno dice "automobilismo" e il pensiero subito corre al mondo della Formula 1, alla Ferrari (ricordiamo che sta per uscire il film di Michael Mann sul Drake di Maranello), a campioni di oggi e di ieri come Max Verstappen, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Ayrton Senna.

Al limite, chi è un po' più appassionato, può pensare a gare come La 24 Ore di Le Mans (e a film come l'ottimo Le Mans '66 - La grande sfida di James Mangold).

Difficilmente, se uno dice "automobilismo", il pensiero va al mondo dei rally, che però è un mondo bellissimo e affascinante, specie per chi non solo ama guardare delle gare, ma ama anche guidare.

Oggi il WRC, il campionato del mondo rally, è virtualmente invisibile presso i media, ma c'è stata una stagione, che è stata più o meno la stagione degli anni Settanta e Ottanta (e di parte dei Novanta), in cui i rally erano in Italia molto popolari grazie ai successi della Lancia, allora impegnata nel campionato mondiale.

E i successi della Lancia sono arrivati grazie a un signore di nome Cesare Fiorio, nato appunto come pilota di rally e poi diventato il fondatore del reparto corse della Lancia, nonché il direttore sportivo di Lancia e Fiat che vinse numerosissimi campionati mondiali.

Il dominio di Fiorio nel mondo dei rally venne messo in discussione all'inizio degli anni Ottanta dall'irrompere sulla scena rallystica del marchio Audi, di una vettura che ha fatto la storia come la Audi Quattro e del direttore sportivo Roland Gumpert.

La rivalità tra Audi e Lancia arrivò a uno dei suoi momenti più intensi nel corso del campionato del mondo del 1983: ed è proprio quello il momento che viene raccontato in un film che si intitola Race for Glory - Audi Vs Lancia e che vede Riccardo Scamarcio nei panni di Cesare Fiorio.

Come avete visto dalle immagini, nel film troviamo anche Daniel Brühl nel ruolo di Gumpert, Volker Bruch, Katie Clarkson-Hill, Esther Garrel, Giorgio Montanini, Gianmaria Martini e perfino Haley Bennett. A dirigere c'è Stefano Mordini, che con Scamarcio aveva lavorato già in film come Pericle il Nero, Il testimone invisibile, Gli infedeli e La scuola cattolica.

Mordini ha anche scritto la sceneggiatura assieme allo stesso Scamarcio e a Filippo Bologna.

Per la cronaca, dopo quegli anni di accesa rivalità, la Lancia e Fiorio dominarono il mondo dei rally della seconda metà degli anni Ottanta con la mitica Delta Integrale e con piloti come Juha Kankkunen e Miki Biasion. Nel 1989, poi, Fiorio, assunse la direzione sportiva della Ferrari in Formula 1, dove rimase fino al 1991.

Race for Glory - Audi Vs Lancia sarà distribuito prossimamente da Minerva Pictures.