Rian Johnson non è contrario a tornare nell'universo di Star Wars: "Sarei la persona più felice del mondo"

Rian Johnson avrebbe dovuto dirigere una trilogia di film della saga di Star Wars, ma il progetto non è mai decollato. A distanza di anni, tuttavia, il regista non esclude un possibile ritorno nell'universo ideato da George Lucas.

Rian Johnson è stato lo sceneggiatore e regista di uno dei film meno apprezzati della nuova trilogia di Star Wars da parte dei fan: stiamo parlando di Episodio VIII - Gli Ultimi Jedi. Nonostante le critiche, al regista era stata affidata una nuova triade di film da dirigere, ma il progetto non è mai decollato. A distanza di anni dal suo addio all'universo di Guerre Stellari, Johnson non nasconde che non gli dispiacerebbe tornare nel franchise.

Star Wars, Rian Johnson non è contrario a un suo ritorno nel franchise: "Sarei la persona più felice del mondo"

Di recente, alla Star Wars Celebration 2025 a Tokyo, in Giappone, Disney e Lucasfilm hanno annunciato i nuovi progetti attualmente in sviluppo e di prossima uscita dell'universo ideato da George Lucas. Si è iniziato con le prime immagini di The Mandalorian & Grogu, che concluderà le avventure di Din Djarin (Pedro Pascal) e del piccolo Grogu e arriverà al cinema il 22 maggio 2026. A seguire è stato ufficialmente presentato Star Wars: Starfighter, diretto da Shawn Levy e con Ryan Gosling protagonista. Si tratta di uno stand alone lontano dalla Skywalker Saga, in arrivo a maggio 2027. Inoltre, la Presidentessa di Lucasfilm Kathleen Keenedy ha confermato che sono in lavorazione le pellicole di James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy, Taika Waititi e la trilogia di Simon Kinberg, così come il film di Dave Filoni, che sarà preceduto dalla seconda stagione di Ahsoka.

In questa vasta programmazione, qualche anno fa, avrebbe dovuto trovare spazio anche una trilogia di film diretta da Rian Johnson, sebbene il progetto non sia mai decollato. Intervistato da The Independent, il regista di Gli Ultimi Jedi ha ricordato quando Lucasfilm gli aveva affidato l'incarico di sviluppare tre film da aggiungere al franchise di Star Wars e cosa è accaduto poco dopo:

"Cosa è successo? La saga di Knives Out - Cena con delitto, ecco cosa è successo. Voglio dire, sono caduto nella tana del coniglio seguendo un misterioso omicidio, ora sono concentrato su altri progetti. Ma non escluderei un ritorno in futuro. Se un giorno tornassi nell'universo di Star Wars, sarei la persona più felice del mondo"

Poco dopo l'uscita al cinema de Gli Ultimi Jedi, infatti, Rian Johnson ha diretto Knives Out - Cena con delitto, primo capitolo della saga mistery con protagonista il detective Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig, che si è detto dispiaciuto dell'uscita limitata in sala. L'enorme successo del film ha portato alla produzione di un sequel, Glass Onion, arrivato su Netflix a Natale 2023, a cui seguirà Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery , che come i precedenti capitoli avrà un cast di grandi star e si prospetta essere l'ennesimo successo per il regista e il colosso dello streaming.