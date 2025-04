Star Wars Celebration 2025: da Starfighter a New Jedi Order, tutti i film annunciati a Tokyo

News Cinema

Quali film di Star Wars, tra quelli annunciati negli ultimi anni, sono ancora in produzione? E quali invece non vedremo mai? Ecco tutte le conferme e le novità direttamente dalla Star Wars Celebration 2025 di Tokyo.

Il franchise di Star Wars si prepara ad un ritorno in grande spolvero nelle sale cinematografiche e Lucasfilm ha notevoli ambizioni per la prossima serie di film. L'attesa è tutta per The Mandalorian & Grogu di Jon Favreau, in arrivo nelle sale il 22 maggio 2026. Tuttavia, nel corso della Star Wars Celebration 2025 di Tokyo, lo studio ha snocciolato clamorosi annunci ed entusiasmanti anticipazioni sul futuro della galassia lontana lontana. Tra attese conferme ed inaspettate novità, andiamo a riassumere le notizie principali.

La punta di diamante della lista è indubbiamente Star Wars: Starfighter, il film diretto da Shawn Levy e con protagonista Ryan Gosling, in arrivo a maggio del 2027. La presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha inoltre confermato inoltre un'intera serie di film di Star Wars in fase di sviluppo. Sono in lavorazione i lungometraggi di James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy, Taika Waititi e la trilogia di Simon Kinberg. Anche il film di Dave Filoni è ancora in piedi, ma non prima che la seconda stagione di Ahsoka sia completa.

Non è stato approfondito alcun dettaglio specifico sui film in cantiere. Nel corso degli anni, tuttavia, abbiamo appreso a grandi linee ciò che ci aspetta. James Mangold dirigerà un film sulle origini dei Cavalieri Jedi, mentre Obaid-Chinoy è al timone del travagliato film su Rey (Daisy Ridley) impegnata a ricostruire l’Ordine Jedi, ufficiosamente noto come New Jedi Order. Il film di Dave Filoni chiuderà il cerchio delle trame dell'era della Nuova Repubblica, iniziato con la prima stagione di The Mandalorian e sviluppato nei vari The Book of Boba Fett ed Ahsoka. Più misteriose le storie dei film di Taika Waititi e Simon Kinberg. Nessuno tra i titoli in lista ha ancora una data di uscita.

Pedro Pascal has uploaded an HD picture of him in the Mandalorian armor in THE MANDALORIAN AND GROGU pic.twitter.com/hfT72Ynw7P — Star Wars Holocron @ SWCJ (@sw_holocron) April 19, 2025

Star Wars: il punto della situazione sui prossimi film del franchise

A febbraio, Kathleen Kennedy ha condiviso qualche piccolo aggiornamento sul film di Mangold. Il regista ha dovuto mettere in pausa il cosiddetto Dawn of the Jedi per girare A Complete Unknown, il film biografico su Bob Dylan con Timothèe Chalamet. Ora il suo tempo ed energie sono tutti per la sceneggiatura di Star Wars. Taika Waititi si destreggia tra più impegni, ma ha consegnato un primo atto che Kennedy adora, ma che è tutt'ora incompleto. Una conferme degna di nota è che la trilogia di Kinberg e il film su Rey sono progetti separati ed indipendenti l'uno dall'altro.

Per un periodo, infatti, si vociferava con insistenza che entrambi potessero riguardare l'eroina delle trilogia prequel e che Lucasfilm avrebbe dovuto scegliere l'uno o l'altro. Sembra che il conflitto non abbia più ragion d'essere: forse il film di Obaid-Chinoy contribuirà a preparare il terreno per la nuova trilogia. Un altro aspetto interessante è che il film di Waititi è ancora in fase di valutazione. Dopo la tiepida accoglienza riservata a Thor: Love and Thunder (2022) e a Chi segna vince (2023), Lucasfilm va con i piedi di piombo. Il regista non è più acclamato come quando il suo nome fu associato per la prima volta a Star Wars, nel 2020.

Ciò non vuol dire che il papà di JoJo Rabbit non abbia le carte in regola per realizzare un film avvincente ed emozionante. Non è un mistero che Lucasfilm abbia anche annunciato progetti che non si sono mai concretizzati. Su tutti, la trilogia di Rian Johnson. Sarà interessante scoprire quali dei progetti appena annunciati vedranno effettivamente la luce. Lo studio, stavolta, sembra sapere il fatto suo ed è determianta a rimettere in carreggiata il suo programma cinematografico.