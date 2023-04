Renfield e la classifica degli horror con Nicolas Cage su Rottentomatoes

News Cinema

Renfield, nel quale Nicolas Cage è Dracula, non è il primo horror interpretato dall'attore. Andiamo a scoprire a che punto della classifica del sito di recensioni Rottentomtoes è il film, che uscirà il 25 maggio e che vede protagonista Nicholas Hoult nei panni del servitore del conte transilvano.

Manca più di un mese all'uscita dell'atteso Renfield, ma tutti, o quasi tutti, aspettano con curiosità il film con protagonista Nicholas Hoult nel quale Dracula è interpretato da Nicolas Cage. Gli aneddoti dal set proliferano così come le interviste agli attori, ma oggi è dei critici USA che vogliamo parlare, non tanto in riferimento al film ma alla performance di Cage e alla sua frequentazione del cinema horror. Più nello specifico ci interessano le recensioni raccolte dal sito rottentomatoes e il punteggio raggiunto dalla commedia horror di Chris McKay.

La classifica degli horror con Nicolas Cage di Rottentomatoes

Sappiamo che Nicolas Cage è un artista piuttosto eclettico, che si è diviso fra cinema indipendente e cinema di cassetta e che ha attraversato quasi ogni genere, con alterne fortune. L'attore ha anche una serie di horror all’attivo, alcuni dei quali sono diventati dei piccoli cult nonostante le critiche non certo positive. In un simile contesto Renfield, con il suo 60% di recensioni positive, non ha battuto né il lovercraftiano Il colore venuto dallo spazio (86%) né il mitico Mandy (90&). Più vicini a Renfield sono il thriller/horror Mom and Dad (75%) e Stress da vampiro (61%). Renfield si è quindi piazzato al sesto posto insieme a Willy's Wonderland. Screen Rant, che è la fonte della nostra notizia, getta nel calderone degli horror con Cage anche Pig, in prima posizione con il 97% di critiche favorevoli. E comunque a Renfield non se l'è vista poi così male, perché ci sono horror andati peggio: ad esempio Il prescelto (15%) e Pay the Ghost (10%).

Renfield e il pubblico

Laddove Renfield ha ottenuto un buon risultato è stato con gli spettatori. Sempre rottentomatoes ci informa che il gradimento da parte del pubblico è stato alto, tanto che il film ha raggiunto un'alta percentuale di recensioni favorevoli: l’80%. Ciò gli ha permesso di raggiungere il terzo posto nella classifica dei migliori horror dell'attore.

Renfield invaderà le nostre sale il 25 maggio. Il film non ha per protagonista il conte vampiro ma il suo fedele servitore Renfield, che è però determinato a cambiare vita, come si capisce dal favoloso trailer. Ambientato ai giorni nostri, Renfield è stato definito un sequel del Dracula del 1931 diretto da Tod Browning e con Bela Lugosi nei panni del succhiasangue transilvano. Nel cast figurano anche Awkwafina, Shohreh Aghdashloo, Ben Schwartz e Adrian Martinez.