News Cinema

Regretting You - Tutto Quello Che Non Ti Ho Detto: Il trailer ufficiale italiano del film

Tratto dall'omonimo romanzo di Colleen Hoover, autrice di It Ends With Us, il 4 dicembre arriverà nei cinema italiani Regretting You - Tutto Quello Che Non Ti Ho Detto, con Mckenna Grace, Mason Thames, Allison Williams, Dave Franco, Scott Eastwood e Willa Fitzgerald. Ve ne mostriamo il trailer ufficiale italiano.