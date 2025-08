Regretting You, arrivano le prime foto dal nuovo film tratto dal romanzo di Colleen Hoover

News Cinema

Regretting You è il prossimo film che adatterà uno dei romanzi di Colleen Hoover, già autrice del successo It Ends With Us - Siamo noi a dire basta. Svelate le prime immagini della pellicola!

Regretting You è il film che adatterà uno dei tanti romanzi di successo di Colleen Hoover: in arrivo al cinema con una data di uscita fissata al 24 ottobre 2025, la pellicola vanta un cast di grandi nomi, come l'ex Ghostbusters Mckenna Grace o Mason Thames, reduce dal successo del live-action di Dragon Trainer. Grazie a Entertainment Weekly, sono state svelate le prime foto del film, la cui trama presenta diversi colpi di scena.

Regretting You, svelate le prime foto dell'adattamento del romanzo di Colleen Hoover in arrivo al cinema il prossimo autunno

Dopo il successo di It Ends With Us - Siamo noi a dire basta con Blake Lively e Justin Baldoni, un altro bestseller di Colleen Hoover è stato adattato per il grande schermo: Regretting You. Il film racconterà della complessa relazione madre-figlia tra Morgan Grant (interpretata da Allison Williams) e Clara (Mckenna Grace). Il rapporto tra le due si complica con la tragica scomparsa di Chris Grant (Scott Eastwood), padre di Clara e marito di Morgan, evento che trasforma la ragazza in un'adolescente problematica e tormentata e sarà grazie all'amore per Miller (Mason Thames) che Clara troverà un po' di serenità.

Diretto da Josh Boone e scritto da Susan McMartin, Regretting You arriverà al cinema dal 24 ottobre 2025 e, come hanno rivelato i produttori Brunson Green e Flaria Viotti sarà il più possibile fedele al romanzo, anche se non mancheranno tocchi di umorismo e commedia: "Spesso nella vita succede qualcosa di terribile e subito dopo anche qualcosa di estremamente divertente ed è quello che Josh (Boone ndr) ha cercato di portare nel film. Credo che abbia fatto un ottimo lavoro nel trovare il giusto equilibrio". Il tutto, ha aggiunto Viotti, cercando di restare quanto più fedeli possibili alla storia di partenza, consapevoli dell'amore del fandom di Colleen Hoover. Centrale sarà anche la storia d'amore tra Clara e Miller, che lascerà il pubblico a bocca aperta: "Ancora più che nel libro: è stato interessante vedere come Mckenna e Mason hanno dato vita a questi personaggi, penso che gli amanti del romance adoreranno questa coppia".

Allison Williams ha ammesso di voler interpretare da tempo un ruolo in una rom-com, dopo M3GAN e M3GAN 2.0, così come anche Dave Franco (che vedremo in autunno nel body horror Together) si è detto entusiasta di non avere il ruolo di un villain per una volta. I loro personaggi, insieme a Willa Fitzgerald che interpreta la sorella di Morgan, Jenny e compagna di Jonah (Dave Franco), sono presenti nelle prime foto di Regretting You che Entertainment Weekly ha diffuso e che mostrano i personaggi alle prese con la festa di compleanno di Morgan, poco prima che le vite della famiglia Grant vengano sconvolte per sempre.