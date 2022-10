Red Sonja: la prima immagine di Matilda Lutz nel ruolo della guerriera barbara

News Cinema

Interpretato da Brigitte Nielsen in Yado, nel 1985, torna al cinema come protagonista il personaggio di Red Sonja stavolta incarnato dalla nostra Matilda Lutz. La prima foto.

La Millennium ha pubblicato la prima immagine di Matilda Lutz nel ruolo protagonista di Red Sonja, lo sword and sorcery di cui la nostra giovane attrice, che vanta già una brillante carriera internazionale a partire da Revenge, è protagonista. C'è molta attesa per questo film che riporta sul grande schermo il personaggio creato nel 1973 da Roy Thomas e Barry Windsor-Smith per i fumetti Marvel di Conan il barbaro e ispirato a quello letterario apparso nei libri di Robert E. Howard.

Matilda Lutz è Red Sonja

Nel 1985 la guerriera barbara Red Sonja ha affiancato Arnold Schwarzenegger in Yado (sul perché si intitolasse così, vedete sotto nel nostro "leggi anche") e a interpretarla era la statuaria Brigitte Nielsen. Adesso sarà Matilda Lutz a brandire la spada e a cimentarsi nelle scene d'azione richieste dal genere. Che sia più che adatta al ruolo è sicuro, per chi l'ha già vista in azione. Non si conosce ancora la trama del film, diretto da M. J. Bassett, mentre nel cast al fianco di Matilda ci sono Wallis Day, Robert Sheehan, Michael Bisping, Martyn Ford, Eliza Matengu, Manal El-Feitury, Katrina Durden e Oliver Trevena.