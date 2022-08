Matilda Lutz è Red Sonja: il film action fantasy è finalmente in produzione

News Cinema

Si sta girando agli studi Nu Boyana di Sofia la nuova versione cinematografica del personaggio di Red Sonja, dopo Yado del 1985.

La sua prima apparizione negli albi della Marvel Comics risale al 1973 quando entrò in scena come un personaggio di supporto di Conan il Barbaro. Questa indomita guerriera dai capelli rossi di nome Red Sonja divenne immediatamente popolare tra i fan dei fumetti e continuò il suo percorso nelle vignette di Conan, finché due anni più tardi ebbe la propria collana diventando protagonista. Nel 1979 gli autori della Marvel inventarono un mistico stratagemma per portarla nel mondo contemporaneo, facendole fare squadra con Spider-Man per sconfiggere lo stregone Kulan Gath che aveva viaggiato nel tempo come lei. La Marvel pubblicò storie con Red Sonja fino al 1986, per poi cedere la licenza del personaggio alla Dynamite Entertainment che nel 2005 iniziò la propria produzione di albi a fumetti, tutt'ora in corso.

La fantastica notizia che arriva dagli Stati Uniti è questa: Matilda Lutz interpreterà il personaggio di Red Sonja nell'adattamento cinematografico della Millennium Films. Sono anni che si parla di una nuova versione, dopo quella del 1985 con Brigitte Nielsen e Arnold Schwarzenegger intitolata Yado. Perché Yado? Perché il produttore Dino De Laurentiis voleva vendere il film come un nuovo Conan con l'attore austriaco, ma non aveva i diritti per l'uso del nome del Barbaro (oltretutto il suo personaggio nella versione originale si chiama Kalidor). L'idea di un nuovo film su Red Sonja risale al 2009, ma l'insuccesso del Conan del 2011 con Jason Momoa (che lo ha recentemente descritto come "una montagna di me**a") aveva congelato il progetto al quale era inizialmente legato il regista Robert Rodriguez.

Timidamente si è ripreso in mano il film nel 2018 con Bryan Singer alla regia, poi licenziato per le accuse di molestie sessuali nei suoi confronti. Joey Soloway nel 2019 è stato annunciato come nuovo regista e nel 2021 Hanna John-Kamen come protagonista. All'inizio del 2022 entrambi sono usciti dal progetto, nel quale è subentrata M.J Bassett, già regista di Solomon Kane e Silent Hill: Revelation. Ora sappiamo anche l'action fantasy Red Sonja è attualmente in produzione ai Nu Boyana Studios in Bulgaria con Matilda Lutz nel ruolo della protagonista. Quello che le abbiamo visto fare nel film Revenge non lascia dubbia sul fatto che possa dare, con grande personalità, anima e corpo a Red Sonja. L'attrice italiana con una ascendente carriera internazionale, ha così commentato su Instagram: "È un segreto complicato da mantenere. Sono più che grata, ho pianto di gioia parecchie volte nei mesi passati. Quello che faccio in questa vita è semplicemente incredibile. Grazie per questa folle avventura M.J. Bassett!"