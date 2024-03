Race for Glory, il mondo delle corse fra la gente: incontro con Riccardo Scamarcio e Stefano Mordini

News Cinema

La sfida fra Lancia e Audi, Italia e Germania, nel mondiale rally del 1983. Una gara impari dal punto di vista tecnologico e di budget, raccontata in Race for Glory diretto da Stefano Mordini e interpretato da Riccardo Scamarcio. Ci raccontano la loro esperienza.

Semplicità e onestà. Sono i due aggettivi a cui si affida ripetutamente Riccardo Scamarcio per spiegare il suo slancio di passione e la specificità di Race for Glory, film diretto da Stefano Mordini, ma da lui cosceneggiato, interpretato e prodotto insieme, fra gli altri, a Jeremy Thomas, decano britannico del cinema d’autore, storico produttore di Bertolucci. È stata la sua passione a convincere Rai Cinema e Medusa (che lo distribuisce in 360 schermi dal 14 marzo) a unire le forse, così come fatto per La stranezza, per una pax all’insegna dell’universo delle corse automobilistiche.

Race for Glory, infatti, girato in inglese e già prevenduto in molti paesi, racconta del campionato mondiale di rally del 1983, con un personaggio mitico come Cesare Fiorio come team manager della Lancia, poi passato anche alla Ferrari negli anni ’90. Il suo team griffato Martini, per un capostipite della sponsorizzazione per finanziare le sue scuderie, viene raccontato nella sfida apparentemente impari in quell’anno contro l’Audi, che aveva il vantaggio tecnologico della quattro ruote motrici, contro le due della casa di proprietà dell’avvocato Agnelli. A proposito, non poca curiosità desta l’amichevole partecipazione di Lapo Elkann che interpreta proprio il nonno in un paio di brevi scene.

Il film è scritto da Filippo Bologna, Stefano Mordini, Riccardo Scamarcio, è diretto da Stefano Mordini con protagonista Riccardo Scamarcio insieme a un ricco cast internazionale: Volker Bruch, Katie Clarkson-Hill, Esther Garrel, Giorgio Montanini, Gianmaria Martini, Haley Bennett e Daniel Brühl.

“Non ero appassionato di rally, ricordavo come tutti la Lancia dellta integrale da bambino”, ha dichiarato Scamarcio incontrando la stampa. “Poi ho visto dei video del campionato '83 e mi sono interessato subito al confronto tra umanità, genialità, passione, audacia, coraggio, follia , l’astuzia dell’uomo che mette in crisi l’arroganza della tecnologia e il denaro. Una metafora che poteva ricordarci chi siamo e da dove veniamo. Con all’interno, ovviamente, il racconto della sfida sportiva, un elemento che poteva intrattenere e incuriosire, un’esperienza divertente su un mondo analogico e meccanico e non elettronico. Con semplicità e onestà, due aggettivi in disuso nella società di oggi, abituata a mettere in scena supereroi e armi incredibili. Qui non vola nessuno. Il tutto è condito da un elogio della diversità, di quel mondo del romanticismo tedesco rappresentato dal pilota tedesco della Lancia. Trattiamo l’avversario elogiandolo, con elementi che ci mettono al riparo da stupidi nazionalismi”.

Riccardo Scamarcio, insomma, è stato il motore e l’anima di questo progetto, proprio come Cesare Fiorio nella storia raccontata. Diciannove titoli mondiali, fra rally, formula 1 e motonautica, il decano dei motori italiani ha voluto ricordare “la grande emozione di rivivere quell’anno lì, una vittoria particolarmente significativa, con la 037 che era una macchina molto leggera. L’ultima per una due ruote motrici, quando l’Audi dominava ovunque. Ci siamo riusciti grazie all’esperienza degli anni precedenti, quando con la Stratos abbiamo vinto due titoli mondiali. Ogni anno dovevo difendere il budget, sempre inferiore rispetto alle aspettative, con una concorrenza molto forte. Per primi abbiamo portato i colori degli sponsor, che ci hanno aiutato molto. A quei tempi il rally era molto famoso e frequentato, pensate che a Montecarlo, solo sul Col de Turini, c’erano 50 mila persone. Era popolare come la 24 ore di Le Mans o le gare di formula 1. Ora tutto questo è sparito. Era anche pericoloso, ha avuto le sue vittime come purtroppo nella storia delle gare automobilistiche”.

Un aspetto cruciale fin da subito, come dichiarano gli autori, è stato rendere con verosimiglianza l’esperienza di un mondo analogico, senza elettronica, fra lo sporco del grasso e dell’olio e motori potenti e dal suono inconfondibile. “Abbiamo approcciato la scelta del linguaggio ponendoci il problema di rendere l’idea della velocità, interpretare la macchina con verosimiglianza. È poi un film sulla natura, sul territorio, visto che passano fra le persone e le case e subiscono il tempo atmosferico e il terreno che cambia. Non è come in un circuito, sono luoghi che da appassionato di ciclismo conoscevo. Abbiamo usato auto vere, in location reali, il realismo è un rischio in un’era digitale. Non era facile da raccontare il rally, in cui i piloti corrono contro il tempo e non uno contro l’altro. Per scelta abbiamo escluso il racconto della vita privata, sarebbe diventato altro che non ci apparteneva”.

Sulla scelta “analogica”, senza l’uso di digitale, dice la sua anche Riccardo Scamarcio. “Subito abbiamo individuato con Stefano come per ritrarre il mondo del rally fosse fondamentale senza trucchi, dritto al cuore, con un approccio radicale e meccanico. Anche a costo di perderci qualcosa, espandendoci a un rischio. Al centro ci sono personaggi mossi da passione e non da un ritorno economico, sono quelli che da attore mi piace raccontare, personaggi come Cesare Fiorio o Modigliani. Se il potere ha un’arte è quella di rimettere l’uomo al centro, vivendo in una società tecnologica che vuole vederlo schiacciato dalle macchine. Penso ci sia bisogno di fare film così”.