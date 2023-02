Questi film in streaming vi faranno sentir freddo...

News Cinema

Abbiamo selezionato per voi cinque film in streaming ambientati in ambienti gelidi. Ma il freddo può essere anche una condizione esistenziale...

Mentre stamattina (venerdì 3 febbraio) sedevo alla scrivania in cerca di ispirazione per proporvi i soliti cinque film in streaming, mi è bastato guardare la temperatura odierna a New York: -3C di massima e -13C di minima. Freddo vero, in poche parole. Perché dunque non tentare di far sentire anche a voi lettori un po’ del gelo - fisico ma soprattutto psicologico - che ho provato io in quel momento? Perché il freddo, qui nella Grande Mela, is a State of Mind…Buona lettura.

Cinque film in streaming che vi faranno sentir freddo…

A 30 secondi dalla fine

Ricomincio da capo

The day After Tomorrow - L’alba del giorno dopo

30 giorni di buio

I segreti di Wind River

A 30 secondi dalla fine (1985)

Un treno in corsa attraverso le foreste siberiane che non ne vuol sapere di fermarsi, due fuggitivi che anelano la libertà a ogni costo, una donna che con loro condivide l’ultima speranza. Jon Voight, Eric Roberts e Rebecca De Mornay sono gli splendidi protagonisti di A 30 secondi dalla fine, film d’avventura e azione che contiene un’ambientazione nuovissima e adoperata alla perfezione, adrenalina ghiacciata e soprattutto ottime interpretazioni. Tanto da arrivare alla nomination all'Oscar come miglior protagonista e non. Alla regia un grande veterano quale era Andrej Konchalovsky. Disponibile su Amazon Prime Video.

Ricomincio da capo (1993)

Ricomincio da capo: Il trailer del film di Harold Ramis

I due geni della risata Harold Ramis e Bill Murray si riuniscono per questa commedia fantastica ambientata in un piccolo paesino dove tutti aspettano che l'inverno finisca. Solo che se vieni costretto in un loop temporale è difficile vedere la primavera che sboccia…Ricomincio da capo possiede una sceneggiatura portentosa, stracolma di grandi idee, e una Andie McDowell perfetta per il lato romantico. Film delizioso, ispirato e poetico. E poi Bill…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

The day After Tomorrow - L’alba del giorno dopo (2004)

The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo: Il trailer del film di Roland Emmerich

Il disaster-movie ecologista di Roland Emmerich ci regala un New York sepolta dallo tsunami e poi bloccata dalla glaciazione. Le sequenze alla Public Library sono magnifiche, e fanno realmente sentire il freddo nelle ossa. The day After Tomorrow - L’alba del giorno dopo è davvero magnificamente organizzato, intelligente e capace di trasportare lo spettatore nel cuore dei personaggi. Il resto lo fanno Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal ed Emmy Rossum, efficacissimi. Spettacolo mainstream di prima classe. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.

30 giorni di buio (2007)

30 giorni di buio: Trailer del film con Josh Hartnett e Melissa George

Dal fumetto di culto - trovatelo, è bellissimo e terrificante - un horror quasi indipendente con un’idea geniale e vampiri straordinariamente caratterizzati a livello estetico. Josh Hartnett contro Danny Huston e i suoi succhiasangue fanno di 30 giorni di buio una vera e propria chicca di genere, un film con un’idea forte e una realizzazione che la segue con cura. E poi a supporto c'è Ben Foster, attore enormemente sottovalutato. Da recuperare e valorizzare al massimo. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

I segreti di Wind River (2017)

I Segreti di Wind River: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

I paesaggi innevati delle riserve indiana sono teatro gelido per questo thriller esistenziale dove l’esterno rappresenta alla perfezione la vita interiore del protagonista, rimasto bloccato dopo la tragedia che l’ha colpito e deciso a scoprire l’assassino per uscire da un’impasse troppo dolorosa. Jeremy Renner è pazzesco, Elizabeth Olsen molto efficace, entrambi diretti da un Taylor Sheridan al massimo della forma. I segreti di Wind River è il miglior film del 2017, una discesa in un inferno umano innevato e disperato. Bellissimo e doloroso. Da inchino. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.