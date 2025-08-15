Quel pazzo venerdì sempre più pazzo, le giovani star rivelano il consiglio prezioso ricevuto da Jamie Lee Curtis

News Cinema

Julia Butters e Sophia Hammons hanno ricevuto un consiglio prezioso da parte di Jamie Lee Curtis durante l'esperienza sul set di Quel pazzo venerdì sempre più pazzo.

Tra le grandi novità di Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo figurano sicuramente Julia Butters e Sophia Hammons, scelte per interpretare le due adolescenti che si troveranno coinvolte nello scambio di corpo con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan. Per queste ultime, recitare in Quel pazzo venerdì nel 2004 è stata un’esperienza unica nel suo genere perché ha permesso loro di coltivare un forte rapporto d’amicizia durato negli anni, lo stesso che ha poi spinto entrambe a tornare da Anna e Tess. Julia Butters e Sophia Hammons si sono conosciute in occasione del sequel e hanno rivelato qual è stato il consiglio prezioso ricevuto da Jamie Lee Curtis per godersi appieno questa esperienza.

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo: il prezioso consiglio che Jamie Lee Curtis ha offerto a Julia Butters e Sophia Hammons

Julia Butters e Sophia Hammons hanno appena mosso i loro passi nel mondo folle di Quel pazzo venerdì. Così giovani, entrambe hanno già maturato esperienze nel mondo dello spettacolo ma hanno ricevuto un consiglio prezioso da parte di Jamie Lee Curtis per approcciarsi alla commedia. Le due attrici, ai microfoni di Entertainment Weekly, hanno rivelato che l’attrice premio Oscar si è comportata come una sorta di figura materna per tutti sul set, proprio come aveva già fatto con Lindsay Lohan nel primo film. Julia Butters le ha definite “le madri fondatrici” della storia e sottolineato come il loro amore ha poi gettato le fondamenta per le nuove arrivate. Butters interpreta Harper, la figlia di Anna, mentre Hammons interpreta Lily, la figliastra di Anna e futura sorellastra di Harper a seguito dell’imminente matrimonio di Anna.