Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo: Jodie Foster rompe il silenzio sul cameo rifiutato

La regista di Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo aveva chiesto a Jodie Foster di apparire in un cameo: presente a Cannes 2025, la star di True Detective ha spiegato perché ha dovuto rifiutare.

Prima ancora di Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, è stata Jodie Foster a far conoscere al mondo intero del grande schermo il primo adattamento di Quel pazzo venerdì. Tratto dal romanzo per ragazzi A ciascuno il suo corpo di Mary Rodgers, Tutto accadde un venerdì ha scelto Jodie Foster nel ruolo della ribelle Anna, ruolo poi assegnato a Lindsay Lohan in Quel pazzo venerdì del 2003. A distanza di oltre vent’anni da quel capitolo, Quel pazzo venerdì è di ritorno al cinema con un sequel diretto intitolato Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo. Immancabili le due protagoniste alle prese con un quadruplo scambio di corpi. La regista Nisha Ganatra in un primo momento aveva chiesto a Jodie Foster di apparire anche soltanto per un cameo nel film, ma la richiesta non è mai andata a buon fine e senza neppure una motivazione. A distanza di tempo, l’attrice di True Detective ha rivelato perché ha dovuto rifiutare quel cameo.

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo: Jodie Foster spiega perché ha rifiutato il cameo

Sono trascorsi 49 anni da quando Jodie Foster è apparsa in Tutto accadde un venerdì, la cui trama è stata rilanciata nella pop culture molto tempo dopo con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan. Il pubblico attende di scoprire cos’accadrà ad Anna e Tess in Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, così come la regista avrebbe tanto voluto coinvolgere Jodie Foster in un breve cameo, ma non è stato possibile e a spiegare il perché è stata proprio la star di True Detective. Presente al Festival di Cannes 2025, l’attrice ha raccontato a Variety che dietro il suo rifiuto c’era semplicemente un’agenda fitta d’impegni. Alla kermesse francese, infatti, è arrivata per parlare del suo ultimo film Vie Privée. “Ero impegnata a girare questo film. Ma Jamie Lee Curtis è una mia cara amica. Ho seguito le riprese e tutto il resto”.

Nel corso della stessa intervista, Jodie Foster ha spiegato che probabilmente non avrebbe mai deciso di fare l’attrice se non fosse stata catapultata in quel mondo a soli tre anni: “Da bambina lavoravo così tanto che a 18 anni ho dovuto adottare un approccio diverso. Se potessi fare qualcos'altro, se fossi una scrittrice, una pittrice o una scultrice, andrebbe bene lo stesso. Ma questa è l'unica capacità che ho”. Al tempo stesso, Jodie Foster ha precisato che non ha una buona opinione delle commedie in sé ed è per questo che preferisce optare per ruoli più drammatici: “Non amo recitare in commedie in inglese. E forse è perché, in America, quando facciamo commedie, spesso non hanno molta sottigliezza o intelligenza. Per me, quelle sono qualità essenziali”.