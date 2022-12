Queer: Daniel Craig protagonista del nuovo film di Luca Guadagnino

News Cinema

Queer è tratto dall'omonimo romanzo di William S. Burroughs, incentrato sulla figura di Lee, alter ego dello stesso scrittore.

Queer - ultima fatica di Luca Guadagnino tratta dall' omonimo romanzo di William S. Burroughs, ha trovato il suo protagonista. In queste ore è stata infatti confermata la presenza di Daniel Craig come protagonista della pellicola.Guadagnino è attualmente alla ricerca di finanziatori per il film e la notizia del coinvolgimento di Craig potrebbe essere l'elemento chiave utile a convincere qualche produttore a sostenere il progetto. Per l'attore, dopo l'abbandono del franchise di James Bond e il ritorno nei panni di Benoit Blanc in Glass Onion - Knives Out, sarebbe il primo ruolo in un film "indipendente" dopo alcuni anni.

Queer - La trama del romanzo di William S. Burroughs

Queer segue la vicenda dell'enigmatico Lee, una sorta di alter ego dello stesso William S. Burroughs, raccontando dei suoi incontri a Città del Messico - città in cui vive. Tra studenti universitari americani e proprietari di bar che sopravvivono con sussidi e lavori part-time, Lee cerca quindi di trovare il proprio posto nel mondo. Impacciato ed insicuro, riuscirà a dare un'importante svolta alla propria vita grazie all'amicizia con Allerton - giovane ispirato alla figura di Adelbert Lewis Marker - militare della marina militare congedato di recente da Jacksonville. Il romanzo è stato pubblicato nel 1985, anche se la sua stesura risale al 1951-1953, ed ideato come sequel di Junkie.

Luca Guadagnino - Quali altri progetti nel futuro del regista?

Luca Guadagnino è reduce dal successo di Bones and All - attualmente nelle sale - film che ha sbancato i botteghini ed ottenuto due riconoscimenti al Festival di Venezia - il Leone d'Argento per la regia e Il Premio Marcello Mastroianni per il miglior attore emergente a Taylor Russell. La pellicola è inoltre fra i frontrunner in alcune categorie degli Oscar, fra cui miglior sceneggiatura, regia ed attore protagonista (Timothée Chalamet). Fra i prossimi progetti del cineasta spiccano poi Challengers, "un triangolo amoroso a tema tennis con sfumature queer" con protagonista Zendaya, e un biopic su Audrey Hepburn - interpretata da Rooney Mara - prodotto da Apple. Guadagnino ha inoltre espresso la volontà di dirigere un remake de La Mummia, dalle atmosfere simili a quelle del "suo" Suspiria, remake/omaggio del capolavoro di Dario Argento.