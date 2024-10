Quarto potere e i migliori film diretti e/o interpretati da orson Welles

News Cinema

Torna in sala il capolavoro dell'autore che scompariva il 10 ottobre del 1985. Ecco cinque film in streaming per ricordarne il genio straripante.

Abbiamo deciso di dedicare i nostri cinque film in streaming giornalieri a Orson Welles perché Quarto potere torna questa settimana nelle sale italiane grazie a I Wonder Classics, e perché ricorre anche la morte dell’autore iconoclasta, avvenuta il 10 ottobre 1985. Qui sotto troverete dunque cinque titoli da lui diretti e/o interpretati e che hanno impreziosito una carriera variegata, altalenante certo, ma capace di picchi professionali sempre capaci di evidenziare il coraggio di un artista unico.

Cinque film in streaming diretti e/o interpretati da Orson Welles

Quarto potere

Il terzo uomo

L’infernale Quinlan

Un uomo per tutte le stagioni

Comma 22

Quarto potere (1941)

Quarto Potere: Il Trailer Italiano Ufficiale della versione restaurata del Film capolavoro di Orson Welles - HD

Il capolavoro che ha reso immortale Orson Welles è un attacco all’istituzione dell’informazione sotto forma di carta stampata che viene realizzato attraverso una messa in scena mai vista in precedenza. La fotografia panfocus di Gregg Toland cambia le regole del gioco, e Welles ne approfitta con una regia a un montaggio da capogiro. Insieme a lui come protagonista un Joseph Cotten altrettanto efficace. Quarto potere ottiene numerose candidature all’Oscar tra cui miglior film, regia e attore, ma trionfa soltanto nella categoria della miglior sceneggiatura originale. Charles Foster Kane diventa una figura imprescindibile per chiunque ami la Settima Arte. Ancora oggi film insuperabile. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

Il terzo uomo (1949)

Orson Welles scrive la sceneggiatura e poi affida la regia a Carol Reed, che dirige Il terzo uomo come se fosse un noir espressionista degli anni ‘20. Il bianco e nero della fotografia di Robert Krasker viene adoperato per creare ombre densissime e luci abbaglianti, e infatti arriva un meritatissimo Oscar. Insieme a Welles ancora Cotten e una bravissima Alida Valli, con l’aggiunta del sempre efficace Trevor Howard. Uno dei film di genere più belli mai realizzati, che giustamente trionfa a Cannes e scrive un altro pezzo di storia del cinema degli anni ‘40. La conferma del talento grezzo e dirompente di Welles. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video.

L’infernale Quinlan (1958)

Welles torna dietro la macchina da presa per uno dei nori più disturbanti della storia del cinema, che si apre con un piano sequenza indimenticabile e soffocante. Come protagonista Welles ci regala una performance virulenta, che esplicita tutto l’inferno della mente di un “villain” impossibile da dimenticare. Nel cast de L’infernale Quinlan recitano con enorme presenza scenica anche Charlton Heston e Janet Leigh. Uno dei capolavori maggiormente discussi del cineasta, ma allo stesso tempo anche uno di quelli realizzati con maggiore impeto e potenza espressiva. Grande cinema ancora una volta senza compromessi, come del resto tutta la sua carriera. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Un uomo per tutte le stagioni (1966)

Ancora una partecipazione straordinaria di Welles in uno dei film più acclamati degli anni ‘60. Nel ruolo del Cardinale Wolsey l’attore offre una prova melliflua, perfetta per il ruolo. Paul Scofield è immenso protagonista de Un uomo per tutte le stagioni, affiancato da Robert Shaw, Wendy Hiller, John Hurt e Vanessa Redgrave. Arrivano gli Oscar per il film, la regia, l’attore protagonista e la sceneggiatura. quando il cinema in costume di stampo teatrale sapeva essere grande spunto per il pubblico, fornendo idee e tematiche capaci di scuotere. Un titolo che eleva la carriera di chiunque vi abbia partecipato. Diretto dal grande Fred Zinnemann. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Comma 22 (1970)

La trasposizione cinematografica del capolavoro letterario antimilitarista di Joseph Heller viene messa in scena da Mike Nichols tentando di sfruttare al meglio un cast di attori fenomenale: oltre a Welles troviamo Alan Arkin come protagonista, Martin Sheen, Martin Balsam, Anthony Perkins, Jon Voight e tutti gli altri creano un ensemble irriverente e strabordante. Momenti di comicità surreale per un film scompaginato, spiritoso, a tratti trascinante anche nella sua discontinuità. D’altronde non era facile ottenere un risultato narrativo migliore con quel materiale funambolico che è Comma 22. Opera di culto da vedere a ammirare, magari anche soltanto per il tentativo. Disponibile su TIMVision, Amazon Prime Video, Paramount +.