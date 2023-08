Quando Willem Dafoe col gonnellino hawaiiano fu scambiato per un... sex worker

News Cinema

Willem Dafoe ha raccontato nel podcast SmartLess un divertente episodio della sua gioventù teatrale, quando si esibì nudo con un gonnellino hawaiiano.

Oggi Willem Dafoe è un attore famoso, con oltre 140 crediti all'attivo (stando a IMDB) ed è stato interprete di ruoli rimasti memorabili, a partire da Strade di fuoco di Walter Hill, Vivere e morire a Los Angeles di William Friedkin e Platoon di Oliver Stone, per arrivare al mainstream col suo magnifico Goblin negli Spider-Man di Sam Raimi e a tanto cinema d'autore. Prossimamente lo ritroveremo al cinema, dal 12 ottobre, in Povere creature! di Yorgos Lanthimos. Ma come molti altri professionisti di valore, prima di arrivare al successo ha fatto la sua brava gavetta, soprattutto teatrale. Ed un buffo aneddoto dei suoi anni giovanili che Dafoe ha spiritosamente raccontato in un episodio del podcast SmartLess, quando una performance che lui e i suoi compagni si erano inventati, dette origine a un fraintendimento a dir poco scabroso.

Willem Dafoe e il ballo nudo col gonnellino hawaiiano

All'epoca - il 1982 - Willem Dafoe faceva parte della compagnia teatrale Wooster Group a Manhattan, diretta dalla sua compagna dell'epoca, e madre di suo figlio Jack, Elizabeth LeCompte. Come consuetudine del periodo, facevano soprattutto sperimentazione teatrale. Quando il padre di LeCompte morì, per risollevare un po' il morale, racconta l'attore, decisero di fare qualcosa di leggero e di facile e dunque "prendemmo un vecchio disco Hawaiiano degli anni Cinquanta, una musica hawaiiana davvero melensa, ci mettemmo dei gonnellini e una ghirlanda di fiori, qualcuno dipinse uno sfondo e inventammo delle danze, le improvvisavamo al momento, al ritmo di questa musica. La gag era, per renderlo efficace, che sotto i gonnellini non indossavamo niente. Eravamo due uomini e una donna e anche lei non indossava niente, a petto nudo. Quindi facemmo questo spettacolo, che divenne molto popolare, era un piccolo "pezzo da camera", ma molto popolare".

E proprio questa inattesa popolarità, racconta ancora

Dafoe racconta che fu proprio la fama del numero che espose i membri della compagnia al rischio di essere scambiati per qualcos'altro, invece che per attori, quando vennero inventati ad una festa a fare un'esibizione tratta dalla pièce: "Ci offrirono, mi pare, circa 1000 dollari a testa e all'epoca eravamo tutti molto poveri, quindi dicemmo "certo! Lo possiamo fare". Andammo a questo party, ci cambiammo nel bagno e uscimmo senza scenografia, solo con la musica e i nostri non-costumi e facemmo la danza". A questo punto uno dei tre conduttori del podcast, l'attore Jason Bateman, interviene dicendo: "e iniziarono a tirarvi soldi", suggerendo che i partecipanti alla festa li avessero scambiati per spogliarellisti. E in effetti, dice Dafoe: "Sì! E alla fine la gente cominciò ad avvicinarsi e a dire "va bene via, andiamo, vieni con me!". Pensavano che fossimo degli strippergram (un servizio in cui chi consegnava i telegrammi faceva anche uno striptease, ndr) e anche altro!", conclude ridendo l'attore. Sulla performance hawaiiana del Wooster Group, che si chiamava "Hula", il New York Times scrisse una recensione, dove diceva: "Di fronte a un fondale dipinto con montagne rosse, Willem Dafoe, Kate Valk e Ron Vawter fingono di essere beach boys e beach girl di Waikiki. Sono vestiti con gonnellini verdi (di cellophane invece che d'erba), con la ghirlanda di fiori e niente altro. Muovendo a ritmo i muscoli, mr. Dafoe potrebbe essere Jon Hall che cerca di salvare Maria Montez da un fiume di lava". Il riferimento, oggi oscuro ai più, è a due celebri star del cinema americano degli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso. Che dire? Avremmo proprio voluto esserci! Sicuramente avrebbero fatto impallidire i Ken di Barbie!

