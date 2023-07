Quando Ritorno al Futuro sconfisse Rambo: tutti i budget e gli incassi della saga con Michael J. Fox

News Cinema

Quanto è costata la saga di Ritorno al Futuro? Quanto ha incassato nel mondo? Come si rapporta alle cifre che volano negli ultimi anni in quel di Hollywood? Uno sguardo sui numeri, per apprezzarla ancora di più.

Sarebbe scontato scrivere che la saga di Ritorno al Futuro sia stata un successo, anche solo considerando la popolarità delle proiezioni evento e dei passaggi televisivi: ma quanto ha incassato al cinema, decenni or sono? Come ha sfidato la concorrenza a Hollywood? Come si rapporta il suo budget a quello di grandi successi attuali?



Ritorno al Futuro: Il trailer cinematografico originale

Ritorno al Futuro, il successo della saga al boxoffice

Il primo Ritorno al Futuro di Robert Zemeckis, i fan lo sanno bene, non era tecnicamente un blockbuster, quando si parla di budget: possiamo definirla una "commedia fantascientifica ad alto costo", che si attestò sui 19 milioni di dollari (3 milioni in più del previsto, quando Zemeckis cambiò al volo Eric Stoltz con Michael J. Fox, rigirandone diverse sequenze). Calcolando l'inflazione parliamo di un budget di circa 53 milioni attuali. Tenendo presente che oggigiorno un film di richiamo ma non costosissimo come John Wick 4 viaggia sui 100, la spesa fu molto accorta, tanto che Zemeckis e Bob Gale furono costretti a riambientare il climax notturno nella piazza di Hill Valley invece che nella prevista centrale nucleare, proprio per riciclare una scenografia. La stessa musica epica di Alan Silvestri fu creata proprio per suggerire un respiro che economicamente il film non poteva avere. Certo un recente horror come Insidious - La porta rossa può essere prodotto anche per 16 milioni attuali, però va pur tenuto conto che Ritorno al Futuro coinvolgeva nomi come Steven Spielberg e l'Industrial Light & Magic per gli effetti visivi.

Ritorno al Futuro non fu un blockbuster nemmeno per il suo percorso al boxoffice americano, perché - a differenza per esempio dei cinecomic attuali da 250-300 milioni di dollari di budget (!!!) non si bruciò immediatamente in uno o due settimane: mostrò una tenuta stupefacente per mesi, sorretta dal passaparola. Nel 1985 risultò il film più visto negli Stati Uniti, battendo Rambo II - La vendetta (costato di più, sui 25.500.000 / 72.000.000), con 210 contro 150 milioni di dollari totali in USA (calcolando l'inflazione 595 contro 425). Il miracolo fu ripetuto negli incassi complessivi mondiali, dove Ritorno al Futuro battè Rocky IV per 381.100.000 contro 300.500.000. Stallone proprio non poteva farcela contro Marty, nonostante lo colpisse da due fronti!