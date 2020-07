Ritorno al futuro e il mistero della presenza di Eric Stoltz nei panni di Marty: parla Bob Gale

News Cinema

E' rimasta almeno un'inquadratura di Eric Stoltz al posto di Michael J. Fox in Ritorno al futuro? I fan da anni pensano di averla individuata: ora risponde il cosceneggiatore e producer Bob Gale...

Era normale che, in occasione del 35° anniversario di Ritorno al Futuro, qualcuno recuperasse un vecchio mistero: quello della presenza di Eric Stoltz in alcune inquadrature del primo Ritorno al futuro. Come molti sanno, fan in primis, Zemeckis girò per sei settimane con Stoltz nei panni di Marty, perché Fox in quel momento non poteva liberarsi da Casa Keaton: insoddisfatti del risultato, avendo saputo che Michael nel frattempo era nelle condizioni di conciliare la sitcom con le riprese, Zemeckis e il coproducer e cosceneggiatore Bob Gale licenziarono Eric e rigirarono quelle scene con Fox.

Ritorno al futuro e l'unica inquadratura con Eric Stoltz

La domanda da veri nerd all'ultimo stadio è: davvero Eric Stoltz è stato cancellato da ogni inquadratura, oppure qualcosa di lui è rimasto? Non parliamo delle riprese inutilizzate che tutti abbiamo visto negli extra, rimanendone affascinati. Parliamo del montato finale ufficiale. In un documentario tempo addietro Zemeckis e Gale ammisero che ovviamente, per limitare i danni economici della sostituzione (che pure pesò 3 milioni di dollari!), non rigirarono i controcampi degli altri attori che parlavano con Marty in quelle scene, quando McFly non era in campo. Eppure i fan già cinque anni fa sostennero di aver individuato una singola inquadratura in cui Marty è ancora Eric Stoltz in Ritorno al futuro, precisamente quella del pugno sferrato al Biff giovane al diner. E' un attimo, molto veloce, la quinta di Marty è sfocata, ma la teoria è stata alimentata da Thomas F. Wilson, che non ricordava di aver rigirato quel take con Michael J. Fox. Ci voleva però una conferma.





Ritorno al futuro: Bob Gale sul mistero di Eric Stoltz nel primo capitolo

The Hollywood Reporter ha deciso di liberare il segugio Bob Gale alla ricerca della verità sull'ipotetico pugno sferrato da Eric Stoltz. La memoria non aiuta dopo tanti anni, quindi Gale ha chiesto aiuto al montatore di quella sequenza, Harry Keramidas (l'altro editor del film era Arthur Schmidt). Ecco il responso. In poche parole: il mistero rimane.

Harry ha ripescato i suoi appunti, secondo cui il pugno fu rigirato, però la stampa di quel girato riporta la dicitura "ok" e non "Buono", quindi quello potrebbe essere ancora il pugno di Eric. Forse l'unica maniera di saperlo con certezza sarebbe controllare i numeri laterali sul negativo originale, ma nessuno s'azzarderebbe a danneggiarlo per farlo. Magari i numeri laterali sulla copia lavoro potrebbero dirci la verità, ma non so nemmeno se è sopravvissuta.

Gale ha freddato anche chi abbia voluto vedere Stoltz in alcune inquadrature nella scena dello skate improvvisato in piazza: furono usate controfigure, quella persona potrebbe essere Eric, così come potrebbero essere le controfigure dei due attori, il che spiegherebbe le differenze nelle proporzioni fisiche colte dagli occhi di lince. Nessuno ha ripescato tuttavia l'idea che il Marty nella mall a bordo della DeLorean, in fuga dai "Libici", in alcune veloci inquadrature sia ancora Stoltz. Sembrerebbe.

Ritorno al futuro: Eric Stoltz si respira ancora nel film, secondo Lea Thompson

C'è da dire comunque che, secondo Lea Thompson, Stoltz è nel film anche se non si vede: giustamente la nostra Lorraine sostiene che un attore adatti la sua recitazione a chi si trova davanti, quindi a caldo quei loro famosi controcampi di reazione a Marty/Stoltz a lei risultarono "diversi" da quelli recitati davanti a Marty/Fox. E prima che lo chiediate: no, non ricorda più quali fossero. Mettiamoci l'anima in pace: considerando che fu rigirato in modo così acrobatico, Ritorno al futuro ci appare ancora di più come un miracoloso capolavoro.