Quando Pamela Anderson fu quasi uccisa a bordo di un aereo da un uomo che l'aveva scambiata per un'altra

News Cinema

Pamela Anderson ha rivelato di essersi trovata in pericolo di vita quando uno sconosciuto, durante un volo aereo, l'ha presa per un'altra e le si è avventato contro. L'attrice lo ha raccontato durante la promozione di The Last Showgirl, film di cui è protagonista.

Essere scambiati per qualcun altro non è una cosa che fa piacere alle persone famose, specialmente se l'identità che viene erroneamente attribuita gode di cattiva stampa. Pamela Anderson, ad esempio, è stata confusa con un personaggio piuttosto scomodo, e per questo ha addirittura rischiato la vita. Lei stessa lo ha raccontato mentre partecipava al podcast Happy Sad Confused.

L'ex bagnina di Baywatch sta conoscendo un ritorno di popolarità grazie alla sua performance in The Last Showgirl, per cui è stata candidata ai Golden Globe. Ecco perché la stampa di settore torna a parlare di lei, e stavolta a ragione, visto che l'episodio ripercorso dall’attrice è piuttosto agghiacciante.

Pamela Anderson attaccata in aereo

Con il sorriso sulle labbra, Pamela Anderson ha dunque raccontato della volta in cui, a bordo di un aereo, è stata scambiata per una componente del trio musicale country The Chicks, precedentemente noto come The Dixie Chicks:

Mi trovavo su un aereo e ad un certo punto un tizio è venuto da me e mi ha detto: "Lo sai cosa ha fatto questo paese per te?". A quel punto ho risposto: "Mio, Dio, cosa avrò fatto mai?". L'ho guardato e mi sono accorta che era arrabbiato. Poi un'hostess è stata costretta ad ammanettarlo al sedile perché stava cercando di picchiarmi. Si è scoperto che pensava che fossi una delle Dixie Chicks. Ricordate quella faccenda delle Dixie Chicks? Sono stata quasi uccisa su un aereo. Dopo quell'episodio, per un po' ho avuto paura di volare".

Pamela Anderson non ha spiegato quando esattamente è avvenuto l'incidente, ma è probabile che sia da collocare nel 2003, quando una tempesta di dissenso si abbatté sulle Dixie Chicks e in particolare quando la cantante Natalie Maines disse, durante il concerto a Londra del 10 marzo, che la band si vergognava di dividere l'origine texana con il Presidente George W. Bush, che all'epoca aveva invaso l'Iraq, dando l'avvio alla Seconda Guerra del Golfo. Questo celebre episodio viene raccontato nel documentario sulle Chicks Shut Up and Sing, uscito nel 2006.

Anche se fu costretta a scusarsi per la sua dichiarazione, quando uscì il film Natalie Maines ha ammesso di non essersi mai pentita delle sue parole, perché quel Presidente degli Stati Uniti non meritava nemmeno un briciolo di rispetto.

Diretto da Gia Coppola, The Last Showgirl parla di una ballerina che decide di dare l'addio al mondo dello spettacolo dopo decenni di carriera. Nelle sale italiane il film debutterà il 13 febbraio distribuito da Be Water Film in collaborazione con Medusa Film.