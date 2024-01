Puffin Rock - Il Film al cinema: al salvataggio dell'uovo disperso nel trailer italiano!

News Cinema

È al cinema Puffin Rock - Il film, cartoon tratto dall'omonima serie televisiva. Di cosa parla quest'avventura pensata apposta per il grande schermo? C'è la minaccia di una tempesta... Ecco il trailer italiano del film di animazione.

Puffin Rock - Il Film è al cinema: un piccolo evento per bambini e bambine che hanno seguito su Nick Jr. l'omonima serie tv animata irlandese, realizzata anche dal celebre Cartoon Saloon di Tomm Moore. Qui in basso vedete il trailer di questo lungometraggio diretto da Jeremy Purcell, con Lorraine Lordan a occuparsi della sequenza del flashback. Dopo il trailer, vi diamo qualche informazione ulteriore sulla trama e sulle origini del cartoon.



Puffin Rock - Il Film: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film d'animazione - HD

Puffin Rock - Il Film, la trama delle avventure di Oona al cinema!

In Puffin Rock - Il Film la pulcinella di mare Oona vive con i suoi amici Baba, Vera e Rudi sull'isola di Puffin. Le vicende di questo film prevedono innanzitutto l'incontro con nuovi amici: Isabelle, Phoenix e Marvin, disorientati dal nuovo ambiente, ma presto a loro agio grazie all'impegno di Oona e della sua banda. Ma una terribile tempesta mette a repentaglio la quiete dell'isolotto: soprattutto sta per costare la vita alla futura pulcinella ancora chiusa nel suo uovo, disperso! Spetterà a Oona e ai suoi amici (vecchi e nuovi) recuperarlo, per garantire il costante allargamento dell'allegra famiglia di Puffin Rock!

Puffin Rock - Il film si presenta piuttosto curato sul piano formale, e non ci si aspetta nulla di meno dallo studio Cartoon Saloon, che ha prodotto lungometraggi come Wolfwalkers e Il drago di mio padre. Lo studio è stato fondato nel 2000 da Paul Young, Tomm Moore e Nora Twomey, con questi ultimi due ad aver firmato diversi film. Il regista Jeremy Purcell si è fatto le ossa sulla serie Pete il gatto e ha partecipato come animatore ad altri lavori del Cartoon Saloon. La serie originale Puffin Rock è andata in onda per due stagioni dal 2015 al 2016. A titolo di esempio, ecco una clip in lingua originale da questa serie, dove Oona ammira il volo degli storni.



