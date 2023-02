Producers Guild Awards 2023: vince Everything Everywhere All at Once ma è Tom Cruise il re della serata

News Cinema

Assegnati i premi della Producers Guild, che spesso predicono l'Oscar: a vincere Everything Everywhere All at Once. A Tom Cruise il David O. Selznick alla carriera.

Sono stati assegnati i premi della Producers Guild of America, l'associazione che riunisce i produttori, generalmente considerati una buona previsione per gli Oscar futuri. A spuntarla sui concorrenti, a sorpresa ma ormai neanche troppo, è stato Everything Everywhere All At Once, che si è portato a casa il premio per il lungometraggio. Ma non è tutto, ecco dunque i premi per il cinema.

PGA 2023: i premi per il cinema

Darryl F. Zanuck Award per il miglior film: Everything Everywhere All at Once

Miglior film d'animazione: Pinocchio di Guillermo del Toro

Miglior documentario: Navalny

David O. Selznick Achievement Award a Tom Cruise

L'attore, ricevendo il premio, ha detto ai presenti:

"Mi piace vedere le persone che fanno bene, so che le cose non accadono per caso. So che non è solo fortuna. Bisogna creare quella fortuna. Bisogna farla esistere con la volontà. Voglio che sappiate che faccio sempre il tifo per voi. Faccio il tifo per tutti voi". Il premio gli è stato consegnato da Sherry Lansing, storica produttrice ed ex presidente Paramount nonché moglie del regista William Friedkin, che ha descritto Cruise come "una persona che amo, che rispetto e ammiro totalmente. Era solito sedere nella cabina di proiezione, dove nessuno poteva vederlo, o sedersi in fondo al cinema per poter vedere la reazione del pubblico". Nel suo discorso di ringraziamento, Tom Cruise ha citato i suoi collaboratori Christopher McQuarrie e Jerry Bruckheimer. Ha concluso dicendo: "Se ogni Studio lavora al meglio, ogni film funziona al meglio, se tutti facciamo del nostro meglio, è meglio per tutti. Dunque non vedo l'ora di vedere cosa creerete in futuro, e io continuerò a fare il possibile per contribuire ad aiutare questa industria e questa forma d'arte che amo".