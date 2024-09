Procida Film Festival 2024: il programma della 12ª edizione, nel nome dei 30 anni de Il Postino

News Cinema

Dal 18 al 22 settembre l'isola di Procida ospiterà il Procida Film Festival. Il programma prevede un omaggio a Massimo Troisi per i 30 anni de Il Postino, un concorso di cortometraggi e tanti ospiti d'onore, a cominciare da Ornella Muti.

Prenderà il via domani, 18 settembre, per concludersi il 22, la dodicesima edizione del Procida Film Festival, diretto da Beppe Convertini e presentato da quest'ultimo insieme ad Anna Falchi, Valeria Marini e Sara Ricci.

Al centro della manifestazione ci sarà un Concorso di 20 cortometraggi, legati al tema della valorizzazione del territorio. A valutarli e a decretare il vincitore sarà una giuria composta dalla produttrice Paola Lucisano, dall'attore Fabio Troiano, dall'attrice e regista Michela Andreozzi e dal casting director Armando Pizzuti.

Ospiti e appuntamenti del Procida Film Festival 2024

Oltre ai corti in competizione, il Procida Film Festival ospiterà masterclass, proiezioni speciali e incontri con le star del cinema e della musica, ad esempio Ornella Muti, Andrea Roncato, Giancarlo Commare, Imma Pirone, Chiara Iezzi, il regista Ivan Cotroneo e Vittoria Schisano (reduci dal successo della serie Netflix La vita che volevi) e Francesca Archibugi, a cui Il Comune di Procida, Assessorato alla Cultura consegnerà il premio Procida - Isola di Arturo - Elsa Morante - XXXVII edizione - sezione Settima Arte.

Passando alle proiezioni, segnaliamo l'anteprima nazionale della prima puntata di Gerri, che sarà introdotta dai protagonisti Irene Ferri e Giulio Beranek. Verrà inoltre presentato La casa di Ninetta, esordio nella regia di Lina Sastri, che riceverà il Premio alla carriera.

Le ricorrenze del Procida Film Festival 2024

Il Procida Film Festival festeggia due importanti ricorrenze: il trentesimo compleanno de Il Postino, girato sull'isola flegrea, e il centenario della nascita di Marcello Mastroianni. Per la prima verrà presentato il libro "Il Massimo dei giochi". Ci sarà, naturalmente, l'autore Alfredo Cozzolino, amico di infanzia dell'attore napoletano. Inoltre sarà proiettato il film Il mio amico Massimo, preceduto da un incontro col regista Alessandro Bencivenga.

Marcello Mastroianni, invece, sarà celebrato con una mostra fotografica dal titolo, Caro Marcello, allestita nel suggestivo Complesso Conventuale di Santa Margherita Nuova.

Per il programma completo del Procida Film Festival vi rimandiamo al sito ufficiale della manifestazione. Vi ricordiamo infine che il festival è sostenuto dal Comune di Procida, la Campania Film Commission, la Regione Campania e il MIBACT, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.