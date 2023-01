Primo Piano sull'Autore - Festival Pianeta Donna: Princess e Amanda fra i vincitori premiati ieri a Roma

News Cinema

Sono stati assegnati a Roma, ieri sera, i premi dell'edizione 2022 di Primo Piano sull'Autore - Festival Pianeta Donna, dedicata a Giovanna Ralli. Fra i trionfatori Princess e Amanda, e cinque giornaliste che hanno ricevuto il Premio Meccoli - Scrivere per il Cinema.

Ieri sera, 30 gennaio 2023, presso il Cinema Caravaggio di Roma, sono stati assegnati i premi dello storico festival cinematografico Primo Piano sull'Autore -Festival Pianeta Donna, diretto da Franco Mariotti.

L’edizione 2022 della manifestazione è stata dedicata a Giovanna Ralli, e proprio ieri sera è stato consegnato all’attrice un Premio Speciale, dopo una “conversazione” condotta da Laura Delli Colli, Presidente del Sindacato dei Giornalisti Cinematografici.

L’edizione 2022 di Primo Piano sull'Autore - Pianeta Donna, intitolata La donna nel cinema: la storia continua, si è svolto nel mese di dicembre scorso al Cinematografo comunale Sant’Angelo di Perugia. Partecipavano alla competizione opere prime e non di autrici italiane e straniere, con particolare riguardo ai debutti cinematografici, ma anche ad autori che raccontano storie di donne. La giuria era composta da Elizabeth Missland (Presidente), Bruna Alasia, Adriano Amidei Migliano, Sofia Coletti, Silvia Contini, Enzo De Camillis, Paola Dei, Massimo Giraldi, Roberto Girometti, Graziano Marraffa, Catello Masullo, Fabio Melelli, Romano Milani, Rossella Pozza e Jinny Steffan. Di seguito l’elenco completo dei vincitori:

Primo Piano sull'Autore - Pianeta Donna è organizzato dall’Associazione Culturale AmaRcorD con il contributo e il patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo - Ministero della Cultura.

Per trentasei edizioni Primo Piano sull’Autore, che si è svolto sempre ad Assisi, ha presentato i più grandi protagonisti del cinema italiano: da Bernardo Bertolucci a Michelangelo Antonioni, da Franco Zeffirelli a Bud Spencer e Terence Hill, da Mario Monicelli a Carlo Verdone.

La cerimonia di assegnazione dei premi di Primo Piano sull'Autore -Festival Pianeta Donna ha ospitato la XXX edizione del Premio Domenico Meccoli Scrivere di Cinema, destinato ai giornalisti che si sono distinti nella copertura del settore cinema nei vari mezzi di comunicazione. Di questi riconoscimenti Franco Mariotti ha detto:

Sono orgoglioso di rendere omaggio anche alla stampa che segue con passione e costanza il cinema e di premiare tante donne, perché per tanto tempo il cinema è stato considerato un settore maschile ed è quindi arrivato il momento di ripristinare l’equilibrio

Ecco le vincitrici:

Laura Delli Colli: Miglior libro di cinema ("Monica - Vita di una donna irripetibile")

Gloria Satta (per lo straordinario mix di competenza, grande rispetto per i lettori, rara sensibilità per il mondo cinematografico)

Carola Proto (per l'ineccepibile professionalità e talento con cui porta avanti il suo lavoro su ComingSoon.it)

Laura Squillaci (per l'impegno e la professionalità con cui diffonde conoscenza e interesse per il cinema su Rainews24)

Nicole Bianchi (per la cura e l’attenzione che dedica all’opera di divulgazione cinematografica su Cinecittà News 8 e 1/2)

Sempre per il MECCOLI, il Premio in ricordo di Luca Svizzeretto è andato a: Caterina Sabato.

Infine, per il Premio Carlo Tagliabue (Opera Prima) promosso dal Centro studi cinematografici Amarcord è stata scelta Beatrice Baldacci per La tana

Menzione Speciale: Carolina Cavalli per Amanda