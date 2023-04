Prime Video, i nuovi film ad aprile 2023: Vicini di casa, Grosso guaio all'Esquilino e il ritorno di Dennis Quaid

News Cinema

Ad aprile 2023 Prime Video offre gli originali Grosso guaio all'Esquilino con Lillo e Sulle ali della speranza con Dennis Quaid e tra i film in esclusiva la commedia Vicini di Casa di Paolo Costella.

Prime Video, le esclusive ad aprile 2023

Vi sarete accorti che negli ultimi giorni ha spopolato il trailer di Grosso guaio all'Esquilino: La leggenda del Kung fu (disponibile dal 6 aprile), commedia con Lillo nei panni dell'attore di serie B Martino: per soldi accetta di addestrare all'arte del Kung fu un tredicenne nerd romano Davide, che con un amico è vittima di un bulletto a scuola, cosa che pregiudica le sue possibilità di successo per l'amata Yasmin. Il problema è che Martino non è affatto l'esperto di arti marziali che millanta di essere... però qualcosa sulla fiducia in se stessi saprà insegnarlo. Diretto dagli Younuts!.



Segna il ritorno di Dennis Quaid il dramma thriller Sulle ali della speranza (dal 7 aprile), interpretato anche da Heather Graham. Nella storia un uomo deve salvare la sua famiglia, quando il pilota dell'aereo sul quale viaggiano muore all'improvviso, lasciandogli il compito di far fronte alla sicura tragedia.





Sulle ali dell'onore - Devotion è invece un film di guerra che narra la storia vera di due piloti di caccia della Marina statunitense durante la guerra di Corea. Sarebbero divenuti celebri. Il lungometraggio di J. D. Dillard, interpretato da Jonathan Majors e Glen Powell, si basa basato sul libro omonimo di Adam Makos, inedito in Italia.





Dal 20 aprile è Gemma Arteton, nei panni di un'innamorata Alice, a insospettirsi sul conto del seduttivo Robert (James Norton), in Caccia all'agente Freegard. L'uomo è in realtà un truffatore che si finge un agente segreto. Scoprire il suo gioco metterà sicuramente nei guai Alice...

Judy Blume, classe 1938, è una delle autrici più rinomate per ogni adolescente: il documentario Judy Blume Forever (dal 21), il cui titolo ironizza su uno dei suoi volumi più popolari, "Per sempre", si propone proprio di indagare sul fenomeno. Criticata e censurata quanto molto amata, Judy ha segnato l'immaginario di molte persone che ora sono adulte ma sono cresciute coi suoi lavori.Scopri Prime Video

Prime Video, i film di terze parti disponibili nell'aprile 2023