Prime Video: Le Serie TV in streaming ad aprile 2023

Questo mese da non perdere il thriller-colossal Citadel, la stagione finale de La fantastica signora Maisel e la miniserie con Rachel Weisz Inseparabili.

Aprile sarà un mese di grandi storie su Prime Video. Storie che terranno con il fiato sospeso e altre che prima faranno ridere e poi, ci scommettiamo, commuoveranno. Tra le Serie TV in arrivo sul servizio streaming di Amazon una ha fatto parlare molto di sé per la sua singolarità e spettacolarità. E stiamo parlando di una delle serie più costose mai prodotte nella storia del piccolo schermo. Citadel, degli affermati fratelli Joe e Anthony Russo, è un epico e rivoluzionario spy thriller internazionale in cui due agenti scelti interpretati da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas combattono una potente associazione che nell'ombra manipola il mondo, determinata a stabilire un nuovo ordine. La loro missione li porterà in giro per il globo, dando forma a un mosaico di storie interconnesse sviluppare in diverse serie collegate - inclusa una ambientata in Italia con Matilda De Angelis nel cast - in arrivo nei prossimi mesi. Si conclude poi La fantastica signora Maisel, una delle comedy più apprezzate e premiate degli ultimi anni, creata dalla stessa Amy Sherman-Palladino di Una mamma per amica. Nella quinta e ultima stagione, Midge continua a lottare per la sua ascesa alla fama, come sempre munita di una lingua tagliente ma brillante. Il suo futuro sembra essere nella tv, ma anche quando il successo che ha sempre sognato è finalmente a portata di mano i problemi non mancano.

Citadel: Nuovo Trailer ITA: Citadel: Il nuovo trailer italiano della serie Amazon Prime Video - HD

La fantastica signora Maisel 5: Trailer ITA: La fantastica signora Maisel 5: Trailer Ufficiale Italiano della serie Amazon Prime Video -HD

Rachel Weisz è invece la protagonista della miniserie Inseparabili, rivisitazione moderna del thriller di David Cronenberg degli anni '80. Il premio Oscar interpreta due ruoli: Elliot e Beverly Mantle, due gemelle che condividono tutto - droghe, amanti e un desiderio sfacciato di fare tutto il necessario, anche spingersi oltre i confini dell'etica medica, per sfidare pratiche antiquate e portare in primo piano l'assistenza sanitaria alle donne. Ai fan delle serie young adult segnaliamo invece Greek Salad, serie francese ambientata 20 anni dopo il cult L'appartamento spagnolo. Mia e Tom, i figli dei personaggi del film Xavier e Wendy, s'imbarcano in una nuova avventura ad Atene. Lei una diciannovenne dallo spirito libero e ribelle e lui un venticinquenne insicuro ma equilibrato, Mia e Tom ereditano un edificio dopo la morte del nonno. Peccato che abbiano un rapporto turbolento. Lì si ritrovano a condividere un appartamento con un gruppo di ragazzi provenienti da tutta Europa; un'esperienza molto diversa dalla vita spensierata dei loro genitori a Barcellona nei primi anni 2000.

Inseparabili: Trailer Ufficiale: Inseparabili: Trailer Ufficiale della serie Amazon Prime Video con Rachel Weisz - HD

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Prime Video, le Serie TV in streaming ad aprile 2023

Serie TV in prima visione

The Goes Wrong Show , Stagione 1 (1 aprile)

, Stagione 1 (1 aprile) La Scuola dei Misteri , Stagione 3 (7 aprile)

, Stagione 3 (7 aprile) Greek Salad , Stagione 1 (14 aprile)

, Stagione 1 (14 aprile) La fantastica signora Maisel , Stagione 5 (14 aprile, episodio settimanale)

, Stagione 5 (14 aprile, episodio settimanale) Inseparabili , Miniserie (21 aprile)

, Miniserie (21 aprile) Citadel, Stagione 1 (28 aprile, episodio settimanale)

Altre Serie TV

Boss , Stagioni 1-2 (1 aprile)

, Stagioni 1-2 (1 aprile) Talent High School , Stagione 2 (1 aprile)

, Stagione 2 (1 aprile) The Royals, Stagioni 1-4 (1 aprile)

Anime

Gintama , Stagione 2 (14 aprile)

, Stagione 2 (14 aprile) Lamù, la ragazza dello spazio , Stagione 6 (20 aprile)

, Stagione 6 (20 aprile) Gintama, Stagione 3 (21 aprile)

Per i più piccoli

Dino il Dinosauro , Stagione 2 (1 aprile)

, Stagione 2 (1 aprile) Ethan l'Autoribaltabile , Stagione 2 (1 aprile)

, Stagione 2 (1 aprile) I Camioncini , Stagione 2 (1 aprile)

, Stagione 2 (1 aprile) L'Officina di Verniciatura di Tom il Carro Attrezzi , Stagione 2 (1 aprile)

, Stagione 2 (1 aprile) La Squadra di Costruzione , Stagione 1 (1 aprile)

, Stagione 1 (1 aprile) La Super Pattuglia , Stagione 2 (1 aprile)

, Stagione 2 (1 aprile) Originalos , Stagione 1 (1 aprile)

, Stagione 1 (1 aprile) Pokémon , Stagione 9 Parte 4 (1 aprile)

, Stagione 9 Parte 4 (1 aprile) Scooby-Doo! Mystery Incorporated , Stagione 2 (1 aprile)

, Stagione 2 (1 aprile) Summer & Todd , Stagione 1 Parte 3 (1 aprile)

, Stagione 1 Parte 3 (1 aprile) The Powerpuff Girls , Stagione 1 (1 aprile)

, Stagione 1 (1 aprile) Tom il Carro Attrezzi in Car City , Stagione 2 (1 aprile)

, Stagione 2 (1 aprile) Troy il Treno in Train Town, Stagione 1 (1 aprile)

Proseguono (ogni venerdì)