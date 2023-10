Prime Video, i nuovi film a ottobre 2023: After 5, The Burial con Jamie Foxx, Winnie the Pooh Sangue e Miele

News Cinema

Per l'ottobre 2023 Prime Video offre quattro originali Amazon e due esclusive: tra questi film sono da segnalare After 5, il ritorno di Jamie Foxx e Tommy Lee Jones con The Burial - Il caso O'Keefe e la commedia italiana Addio al nubilato 2 - L'isola che non c'è. Tra i lungometraggi di terze parti inclusi nell'abbonamento c'è da accendere il radar sulla minaccia horror Winnie the Pooh - Sangue e Miele, ma anche sulle risate DreamWorks Animation di Troppo cattivi.

Prime Video, i film originali e le esclusive dell'ottobre 2023

After 5, già sulla piattaforma, si propone come il capitolo finale della saga sentimentale che vede coinvolti Hardin (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford): Hardin sente di dover espiare un torto passato, per riuscire a riavviare la sua relazione con Tessa. Si tratta di un'esclusiva, così com'è un'esclusiva anche la commedia rosa tutta italiana Addio al nubilato 2 - L'isola che non c'è, dove le protagoniste Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini e Jun Ichikawa sono impegnate in un curioso road movie dal nord al sud della Penisola.

Tra gli originali Amazon, Totally Killer dal 6 ottobre fonde l'incontro nel passato tra madre e figlia, stile Ritorno al futuro, con la sfida a un serial killer di giovani ragazze, in stile Halloween: con Kiernan Shipka e Olivia Holt. Dal 10 ottobre Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe è un documentario che racconta la storia del più famoso programma per bambini canadese. Dall'11 del mese l'action sci-fi spagnolo Awareness racconta di un adolescente che scopre di avere il potere di generare allucinazioni in chi gli sta accanto.

Dal 13 ottobre The Burial - Il caso O'Keefe è una commedia diretta da Maggie Betts e ispirata a una storia vera: il titolare di un'impresa di pompe funebri, Jeremiah O'Keefe (Tommy Lee Jones), cerca l'aiuto dell'avvocato Willie E. Gary (Jamie Foxx) per far valere le sue ragioni, quando la bancarotta è imminente in seguito a un'ingiustizia.

