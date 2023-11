Prime Video, i nuovi film a novembre 2023: Elf Me, Il migliore dei mondi, Uncharted

News Cinema

Nel novembre 2023 Prime Video un film originale Amazon e tre esclusive: tra questi lungometraggi segnaliamo senz'altro il natalizio comico Elf Me con Lillo, la commedia più o meno distopica Il migliore dei mondi con Maccio Capatonda, e il documentario musicale Blanco - Bruciasse il cielo. Per quanto riguarda i lungometraggi di terze parti visionabili dagli abbonati segnaliamo l'Uncharted con Tom Holland, Firestarter da Stephen King e The Northman con Alexander Skarsgaard.

Prime Video, i film originali e le esclusive di novembre 2023

Blanco - Bruciasse il cielo, documentario su Prime Video dal 9 novembre, racconta i due anni di popolarità del cantante, tra il primo tour "Blu Celeste" e il viaggio in Bolivia per il lavoro su "Innamorato".

Torna Maccio Capatonda, al secolo Marcello Macchia, con la commedia Il migliore dei mondi (dal 17), codiretta da Macchia con Danilo Carlani e Alessio Dogana. Si racconta di un uomo, Ennio Storto, che misteriosamente si risveglia in un 2023 alternativo, dove la tecnologia si è fermata agli anni Novanta.



Il migliore dei mondi: Il Trailer Ufficiale del Film con Maccio Capatonda - HD

Bottoms (dal 21) è una commedia adolescenziale fuori dai canoni, coprodotta da Elizabeth Banks: nella storia due ragazze non esattamente popolari fondano un... fight club. Senza esclusione di colpi.

Pronti al Natale? È pronto anche Lillo in versione elfo in Elf Me, dal 24 novembre sulla piattaforma: diretto dagli YouNuts!, racconta di Trip, un elfo di Babbo Natale piuttosto creativo, che si avvicina al bullizzato piccolo Elia e a sua madre giocattolaia (Anna Foglietta), in difficoltà economiche. Nel cast anche Claudio Santamaria (nel ruolo del villain), Giorgio Pasotti e Caterina Guzzanti. Scopri Prime Video

