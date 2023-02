Prime Video, i nuovi film a febbraio 2023: il documentario su Federico Chiesa, Una gran voglia di vivere e La stranezza

News Cinema

Per il febbraio 2023 Prime Video offre tra le esclusive Una gran voglia di vivere con Fabio Volo e Vittoria Puccini, il documentario Federico Chiesa - Back on Track e Somebody I Used to Know di Dave Franco. Tra i film di terze parti ci sono La stranezza e tutti i capitoli della saga di Bourne.

Il febbraio 2023 su Prime Video presenta tre lungometraggi in esclusiva, in particolare un documentario sportivo sul calcio italiano, la seconda regia di Dave Franco e la nuova fatica filmica di Fabio Volo, affiancato da Vittoria Puccini. Si amplia come sempre il catalogo dei film di terze parti, e la punta di diamante è senz'altro questo mese l'apprezzato La stranezza di Roberto Andò, ma potrebbe essere un sano tuffo nel passato la saga di Jason Bourne, l'agente segreto in amnesia interpretato da un inarrestabile Matt Damon.

Prime Video, le esclusive per il febbraio 2023

È già disponibile, tra le esclusive Prime Video del mese, Federico Chiesa - Back on Track, prima produzione originale dello Juventus Creator Lab, dedicata al giocatore che il 9 gennaio 2022 allo Stadio Olimpico di Roma si è rotto il legamento crociato al ginocchio sinistro: va incontro a una lunga riabilitazione, raccontata dal suo staff medico ma anche dalla famiglia e dagli amici, come Giorgio Chiellini. Piccoli passi per tornare a essere se stesso in campo, traguardo dopo traguardo.Guarda subito Federico Chiesa - Back on Track su Prime Video

È anche già sul servizio Una gran voglia di vivere di Michela Andreozzi, dove Fabio Volo e Vittoria Puccini sono una coppia milanese di professionisti in crisi, dopo un grande amore che li ha uniti e dal quale è nato Tommaso, ormai cresciuto. Lei vorrebbe cambiare vita e trasferirsi a Ibiza, lui non ne ha intenzione e anzi ha ricevuto un'offerta di lavoro per Amsterdam. Il viaggio tanto desiderato da Tommaso, in Norvegia, sarà un ultimo tentativo per non perdere i pezzi di un lungo rapporto. Guarda subito Una gran voglia di vivere su Prime Video Una gran voglia di vivere: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Somebody I used to know, su Prime dal 10 febbraio, è invece la seconda regia di Dave Franco, che dirige sua moglie Alison Brie in una commedia dolceamara: la produttrice tv Ally, ambiziosa ma stressata dal lavoro, cerca una pausa tornando nella sua cittadina natale, dove però scopre che la sua prima fiamma sta per sposarsi. Cosa più disturbante, la promessa sposa le ricorda se stessa tanti anni prima, un suo modo di essere che ha poi archiviato. Ha fatto male?



Somebody I Used To Know: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Prime Video, i film di terze parti disponibili nel febbraio 2023

Tra i film di terze parti disponibili a febbraio c'è da segnalare di certo il successo a sorpresa di La stranezza di Roberto Andò: nella storia il Luigi Pirandello che sta per scrivere "Sei personaggi in cerca d'autore", interpretato da Toni Servillo, ritorna nel paese natale e viene incuriosito da una coppia di addetti alle pompe funebri (Ficarra & Picone) col pallino del teatro. Una storia metanarrativa, un omaggio ironico e al contempo misterioso al grande scrittore. In streaming dal 9 febbraio.Scopri Prime Video La Stranezza: Il Trailer Ufficiale del Film - HD